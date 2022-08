Durante o mês de julho várias publicações nas redes sociais afirmaram que a NASA proibiu os astronautas de se masturbarem no espaço. Contudo, embora o conteúdo seja falso, tornou-se viral. Tudo começou com uma piada num podcast que tem como um dos anfitriões o humorista Conan O’Brien.

Afirmações similares chegaram também a algumas publicações noticiosas, como foi o caso do artigo do The New York Post com o título “Os astronautas não se devem masturbar sob gravidade zero, diz cientista da NASA”. Tudo não passou de um mal entendido, que foi mais tarde corrigido pela própria publicação.

O boato teve origem num dos episódios do podcast humorístico “Conan O’Brien Needs a Friend”, entitulado “Space Porn” (Pornografia Espacial). No episódio de 21 de julho — um dia antes das primeiras publicações aparecerem — os anfitriões Conan O’Brien, Sona Movsesian e Matt Gourley tiveram como convidado Smythe Mulikan, um engenheiro mecânico da NASA em Houston, no estado americano do Texas.

Durante a entrevista a Muliken, Conan O’Brien perguntou ao engenheiro se alguma vez tinha enviado pornografia para o espaço. A resposta foi simples: “Não, nada disso.”. Mas a conversa não ficou por ali. Seguiu-se uma série de piadas sobre o assunto. Conan voltou a insistir e perguntou como é ver pornografia no espaço. A resposta que obteve, e que causou todo o rumor, não chegou da parte de Mulikan mas sim de um dos anfitriões. “Pelo menos três astronautas mulheres podem engravidar do mesmo homem, só numa uma sessão”, brincou o humorista MattGourley. Várias publicações acabariam por atribuir estas afirmações, erradamente, ao engenheiro da NASA.

Na verdade, não se conhecem as normas da NASA sobre a prática da masturbação no espaço. Um artigo publicado pela agência espacial indica que a ausência de gravidade tem impacto no fluxo sanguíneo. Contudo, a publicação não menciona o que acontece no caso da masturbação masculina, nem indica quais são as regras para a sua prática durante as missões espaciais.

Conclusão

Não existe qualquer publicação da NASA que proíba a masturbação dos astronautas no espaço. A informação que ficou viral nas redes sociais é falsa. Tudo teve origem numa piada do humorista Matt Gourley, durante o episódio do podcast “Conan O’Brien Needs a Friend”. Durante a entrevista a Smythe Mulikan, o engenheiro da agência espacial contou que não há pornografia no espaço. Já sobre a masturbação, não prestou qualquer declaração.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.