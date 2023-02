Água e fogo numa nascente situada em Meca e uma associação ao Corão e à ideia de que este previa o fim dos tempos no momento em que este fenómeno acontecesse. A afirmação não é de hoje, já surgiu várias vezes ao longo dos últimos anos, mas continua a ser publicada de tempos a tempos, tal como está a acontecer agora no Facebook através de variadas publicações.

O vídeo em causa, amplamente partilhado nas redes sociais e com milhares de visualizações no YouTube, mostra uma nascente da qual sai água e fogo ao mesmo tempo. O vídeo em causa é real, mas há vários factos falsos. Em primeiro lugar, aquele que desconstrói a ideia de uma associação religiosa e que assenta na ideia de que a nascente é em Meca: as imagens foram captadas na cidade iraquiana de As-Sulaymaniyah.

Por outro lado, as imagens não são de agora — um dos vídeos encontrados no YouTube data de 2017 — e tem no mínimo cinco anos. Aliás, de acordo com vários sites de combate à desinformação refere-se que, nessa altura, a história já tinha sido desmentida com provas de que não se trata de nenhuma nascente em Meca.

Por fim, de acordo com informações científicas reveladas sobre esta nascente no Iraque, estão em causa poços de gás, o que permite a junção de fogo no local, ainda que a água não deixe de correr. Não se trata, portanto, de nenhum fenómeno divino ou religioso.

Conclusão

É falso que uma nascente que lança água e fogo ao mesmo tempo se situe em Meca e que, portanto, esta seja a prova de que se trata de um evento religioso. A informação tem pelo menos cinco anos e trata-se de um poço de gás, não havendo qualquer fenómeno sobrenatural. Ainda assim, a nascente é em As-Sulaymaniyah, no Iraque, e não em Meca, o que contraria todas as versões sobre o caso.

