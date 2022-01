No dia 16 de janeiro, três juízes do Tribunal Federal australiano decidiram que Novak Djokovic seria deportado por não cumprir com as regras de vacinação que estão em vigor no país. O tenista sérvio ia jogar no Open da Austrália com uma isenção médica por alegadamente ter estado infetado com a Covid-19 em dezembro, foi detido à chegada ao Aeroporto de Melbourne, foi libertado por uma decisão judicial mas acabou mesmo por regressar a casa depois de uma ordem direta do ministro da Imigração e do tal decreto unânime dos três juízes federais.

Na sequência do caso, surgiu na rede social Facebook uma imagem onde era possível ver Djokovic no Aeroporto de Melbourne, aquando do voo de saída da Austrália, com a legenda: “Imagine ser o primeiro atleta da história a ser banido e deportado por não tomar drogas.” Numa clara associação ao facto de o tenista sérvio não estar vacinado contra a Covid-19, a publicação sugeria então que Djokovic foi o primeiro nome do desporto internacional a ser impedido de participar numa competição num país estrangeiro por não ter sido vacinado.

Ora, logo à partida, é preciso esclarecer que Djokovic não foi impedido de participar no Open da Austrália — até pelo contrário. O tenista recebeu uma isenção médica por parte de um painel independente formado pela organização do Grand Slam, alegadamente por ter estado infetado há menos de um mês, e foi com base nessa decisão que achou que podia viajar para Melbourne e estar presente no torneio. A deportação de Djokovic, que consequentemente o afastou da prova, foi uma questão governamental e judicial que esteve unicamente relacionada com as regras atualmente em vigor na Austrália.

Depois, surge a questão de Djokovic ter sido o primeiro a ser impedido de disputar qualquer competição por problemas relacionados com a vacinação, algo que também não corresponde à verdade. Nos Estados Unidos e na NBA, Kyrie Irving tem sido o nome mais sonante do grupo de jogadores que não estão vacinados — por não cumprir com as regras do Estado de Nova Iorque, não pode treinar nem jogar em recintos fechados, tendo sido afastado dos Brooklyn Nets na primeira metade da temporada. Foi reintegrado nas últimas semanas, devido aos casos de Covid-19 e às lesões que afetaram o plantel da equipa, mas só pode disputar as partidas fora de casa e somente nos Estados que admitem jogadores não vacinados em pavilhões fechados.

Mas Irving não é caso único. No golfe, Charlie Beljan revelou que foi “forçado a desistir” de um torneio na ilha de Bermuda por não estar vacinado. Na altura, em outubro, o atleta norte-americano de 37 anos confirmou que foi afastado não devido às regras inerentes ao PGA Tour, o organismo que regula o golfe internacional, mas sim devido às regulamentações do país em relação à pandemia.

Conclusão

Falso. Novak Djokovic não foi o primeiro nem é o único atleta a ser deportado ou impedido de disputar uma competição num país estrangeiro por não estar vacinado contra a Covid-19.

