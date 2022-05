Não é nova a alegação de que o filantropo e multimilionário húngaro George Soros financia determinados movimentos, instituições ou partidos. Desta vez, segundo uma publicação de Facebook do passado dia 7 de abril, Soros está alegadamente ligado ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de acordo com informações que teriam sido divulgadas pelo Pentágono. Na prática, refere o post, os dois seriam são primos (noutra versão também a circular nas redes sociais, Zelensky seria sobrinho de Soros). Em qualquer dos casos, trata-se de uma publicação falsa.

Olhando novamente para a publicação, não há nenhuma informação, fonte, ou notícia que aponte para o que é defendido pelo autor. Fazendo uma busca pelo motor de busca Google, as únicas notícias relevantes sobre o assunto são fact-checks a desmentir as publicações semelhantes. Se olharmos para o site oficial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, não encontramos nenhuma informação relativa à suposta ligação familiar entre Zelensky e Soros. Nas redes sociais oficiais, o mesmo resultado: zero temas relacionados com a publicação original.

A Open Society Foundations, que pertence a George Soros, confirmou ao Observador que se trata de mais uma notícia falsa relacionada com o filantropo húngaro. “É falso. A alegação de que George Soros está relacionado com alguém que tem saído nas notícias, que neste caso é o presidente ucraniano, tem sido a base de várias teorias da conspiração no passado”, revelou um porta-voz daquela fundação.

Segundo a agência Reuters, um porta-voz do gabinete do Secretário de Defesa também negou a relação familiar entre aquelas duas figuras. Existe ainda outra ligação, já anteriormente desmentida em vários fact-checks, incluindo um do Observador, que refere que existem laboratórios patogénicos na Ucrânia, financiados com dinheiro norte-americano.

Num extenso artigo do The Washington Post em que se procurou as origens do presidente ucraniano, que está neste momento a lidar com uma guerra no seu próprio país depois da invasão das tropas de Vladimir Putin, é possível perceber que Zelensky tem ascendência judaica. Nesse artigo, conta-se também que alguns familiares de Zelensky, como o seu avô, lutaram e foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Olhando para a sua página oficial, lê-se que nasceu a 25 de janeiro de 1978, em Kryvyi, na Ucrânia. Já George Soros nasceu na Hungria, mais concretamente em Budapeste, nos anos 30, durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de tanto Soros como Zelensky terem ascendência judaica, depois de consultadas as suas informações oficiais e desmentidos, não é possível alegar que os dois tenham qualquer relação familiar entre si.

Conclusão

Não é verdade que o Pentágono tenha dito que George Soros e Volodymyr Zelensky sejam primos ou que o Presidente ucraniano seja sobrinho do magnata húngaro. A alegação partilhada no Facebook é falsa e já foi desmentida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Vários fact-checkers internacionais verificaram esta informação e chegaram à mesma conclusão do Observador: não há qualquer ligação entre estas duas figuras políticas.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é: