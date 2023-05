Nas redes sociais circula uma publicação que aponta Portugal como o quinto país com mais assaltos por ano na Europa. A afirmação é sustentada por um mapa do portal Landgeist, que cita dados do Eurostat. Ao contrário do texto da publicação, o mapa indica até Portugal em quarto lugar nesse ranking. No entanto, ainda que os dados sejam reais, a publicação levanta alguns problemas.

Desde logo, os dados que sustentam a publicação foram divulgados pelo Eurostat em 2019. Desde essa data, foram apresentados novos dados que demonstram uma realidade diferente. Questionado pelo Observador, o Ministério da Administração Interna remete para a informação mais recente disponibilizada pela Comissão Europeia, que mostra que no ranking que contempla a soma de assaltos, furtos e arrombamentos por cada 100.000 habitantes, Portugal está no 14º lugar.

Ao analisar o gráfico do Eurostat, é possível verificar que, no caso específico de furtos com recurso a violência ou ameaça (ou seja, roubos, tradução de “robbery”), Portugal surge de facto como um dos cinco países da União Europeia em que o indicador está mais elevado. No entanto, é também claro que o valor é muito inferior ao dos arrombamentos e, principalmente, dos furtos, e que no somatório dos três crimes Portugal está mais abaixo na lista, em 14.º.

Na mesma resposta enviada ao Observador, o Ministério da Administração Interna chama ainda a atenção para o relatório internacional “Global Peace Index”, do Instituto de Economia e Paz, relativo ao ano de 2022. Neste estudo, Portugal é indicado como o 6.º país mais seguro do mundo.

Em síntese, não é falso que Portugal tenha uma percentagem de assaltos com recurso a violência ou ameaças elevada em relação aos restantes países da União Europeia. No entanto, na soma de todos os tipos de roubo (furtos, assaltos violentos, arrombamentos), Portugal está em 14.º lugar, e registando uma tendência decrescente.

Conclusão

Portugal está nos cinco países com maior taxa de roubos por cada 100 mil habitantes, mas apenas num tipo específico de crime, que é o dos assaltos com recurso a violência ou ameaça. No entanto, este valor registado nos últimos estudos divulgados pelo Eurostat é substancialmente inferior ao registado nos outros tipos de assaltos: furtos e arrombamentos. No somatório de todas estas formas de crime, os números mais recentes colocam Portugal no 14.º lugar deste ranking.

