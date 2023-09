Uma publicação, a circular na rede social Facebook, afirma que em Portugal se paga “o combustível mais caro da Europa”. “Desde 1974 que andas a ser enganado, roubado por nojentos em que tu votaste e nunca fizeram nada por ti”, escreve-se, num tom colérico.

“Tu pagas o combustível mais caro da Europa, eles recebem subsídios de viagens que nem fizeram”, pode ler-se no post, que contém ainda uma série de outras acusações, sempre usando uma contraposição entre “tu” e “eles”, que o autor do post nunca identifica de forma concreta. Mais um exemplo: “Tu pagas taxas e tachinhas na luz, água e gás… eles têm casa paga com tudo incluído, tudo mesmo, motorista, carro, cozinheiros, etc. Os teus velhos trabalharam a vida toda e recebem agora 280€ de recompensa… eles queixam-se que 5500€ não dá para viver”.

Mas centremo-nos na questão dos combustíveis, de modo a avaliarmos se Portugal tem ou não o gasóleo e a gasolina mais caros da Europa. Segundo o último “Boletim dos Preços UE-27 de Combustíveis”, referente ao segundo trimestre de 2023, o preço médio da gasolina 95 simples vendida em Portugal entre abril e junho foi de 1,67 euros por litro.

Segundo os dados divulgados pela Comissão Europeia, e plasmados neste relatório da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, Portugal surge no 11º da tabela da União, ou seja, 10 países apresentam preços médios de venda da gasolina mais altos do que Portugal. Dinamarca (1,95 euros), Finlândia (1,93 euros) e França (1,90 euros) ocupavam, no final de junho, os lugares cimeiros da tabela. Espanha (1,61 euros), Polónia (1,45 euros) ou Irlanda (1,60 euros) tinham preços de venda médios inferiores aos portugueses.

No que diz respeito ao gasóleo simples, Portugal aparece até na segunda metade da tabela da União Europeia, com um preço médio de venda de 1,46 euros. Apenas 12 dos 27 países vendiam gasóleo simples mais barato que Portugal no segundo trimestre: entre eles, estavam, por exemplo, Luxemburgo (1,43 euros) ou a Lituânia (1,46 euros). No topo da tabela, surge a Suécia (1,89 euros), Finlândia (1,84 euros) e Itália e França (com 1,70 euros).

Contudo, o relatório da ERSE não espelha a realidade atual, uma vez que os preços dos combustíveis foram subindo de forma constante, em Portugal, desde o início de julho. De acordo com a plataforma de transporte de mercadorias Cargopedia, que monitoriza, semanalmente, os preços dos combustíveis dos países da União Europeia, a 11 de setembro Portugal ocupava já o 8º lugar no ranking de preços da gasolina simples (subiu três posições, em relação ao segundo trimestre), com um preço médio de 1,87 euros. Os Países Baixos (2,13 euros) e Dinamarca e Finlândia (2,05) figuram no pódio da UE. Espanha, por exemplo, tinha um preço médio de venda de 1,74 euros.

Já no que toca ao gasóleo, Portugal surge no 10º lugar, com 1,77 euros/litro (tendo subido cinco posições). No topo da tabela estão Suécia (2,19 euros), Finlândia (2,02 euros) e Bélgica (1,97 euros). Espanha, com 1,65, mantém os 12 a 13 cêntimos de diferença em relação a Portugal, que também se verificam na gasolina.

No entanto, é importante referir que Portugal se compara de forma mais negativa com os restantes países da União Europeia no que diz respeito ao custo dos combustíveis em função do rendimento médio disponível. De acordo com a plataforma Global Petrol Prices, que monitoriza o preço dos combustíveis em mais de 150 países de todo o mundo, em Portugal um cidadão tem 3,9 % do seu rendimento mensal para encher um depósito de 40 litros de gasolina — o 8º pior registo da União Europeia. Pior só Roménia, Grécia (5,1% do rendimento), Croácia, Hungria, Letónia, Polónia (4,1%) e Eslováquia.

Cidadãos de países como a Irlanda e o Luxemburgo gastam menos de 1% do rendimento médio a encher o mesmo depósito de 40 litros de gasolina. Já na Suécia, Países Baixos, Finlândia, Bélgica ou Dinamarca (países que registam os preços absolutos mais elevados), abastecer o carro com a mesma quantidade de combustível custa menos de 2% do rendimento médio, ou seja, menos de metade do ‘esforço’ de um português.

Conclusão

Portugal não tem o combustível mais caro da Europa, nem sequer da União Europeia. Segundo os dados mais recentes, referentes a 11 de setembro, Portugal surge no 8º lugar da tabela dos 27 no que diz respeito à gasolina e no 10º no gasóleo. No que diz respeito ao custo dos combustíveis em função do rendimento médio disponível, Portugal ocupa também o 8º lugar da União Europeia.

