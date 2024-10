Já contam com milhares de gostos e de partilhas os vídeos, difundidos na rede social Facebook, que revelam o que dizem ser a melhor receita caseira para clarear os dentes. “Melhor receita natural para clarear os dentes em casa”, pode ler-se na descrição de uma das publicações.

O vídeo, que parece ter sido criado através de Inteligência Artificial, promete divulgar uma receita, “que se faz num minuto”, e que é composta por casca de banana, sal, limão e pasta de dentes. Segundo o vídeo, a casca de banana contém minerais que removem as manchas dos dentes. Já o limão, rico em vitamina C, é um “poderoso agente branqueador”, que, alega-se, tem o mesmo efeito: remove as manchas. A mesma ideia aplica-se também ao sal. Estes ingredientes devem ser misturados, juntamente com pasta de dentes, e a solução que daí resultar usada, em substituição desta última, para escovar os dentes, sugere-se.

Mas será esta uma receita válida e eficaz no branqueamento dentário? Ao Observador, o presidente da comissão científica da Ordem dos Médicos Dentistas, especialista nesta área, garante que não e alerta que a utilização do limão pode até ser prejudicial para os dentes. “Não tem nenhuma eficácia nem base científica. E o limão até pode ser erosivo para os tecidos dentários, porque desmineraliza os dentes”, sublinha António Mata, alertando que “a preparação que circula nas redes sociais é falsa e até contraindicada”.

O especialista esclarece que os branqueamentos dentários “só podem ser feitos por elementos das equipas de saúde oral — higienistas ou médicos dentistas — habilitados para fazerem uma avaliação” das necessidades do doente, e poderem aplicar a técnica de branqueamento mais adequada e durante o tempo adequado.

Conclusão

A fórmula partilhada nas redes sociais — e composta por casca de banana, sal, limão e pasta de dentes — não ajuda a clarear os dentes e, pelo contrário, pode até ser prejudicial, sublinha o dentista António Mata, uma vez que o limão tem um efeito erosivo dos tecidos dentários.

