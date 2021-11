Uma publicação com elevada circulação no Facebook mostra a imagem de um homem de máscara de proteção a prestar homenagem no túmulo do antigo presidente cubano Fidel Castro. Por cima, a indicação de que se trata do selecionador da equipa brasileira de futebol, Tite, e a afirmação: “Idolatrar ditadores é monstruoso. Aguardando um posicionamento da Confederação Brasileira de Futebol”, com link para a página oficial do organismo. A ideia que acompanha a imagem está correta?

Trata-se de uma imagem real. No entanto, o homem que aparece não é aquele que é referido através do hashtag #ForaTite. Não se trata de Tite, selecionador de futebol do Brasil, mas sim do Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que sucedeu a Raúl Castro na presidência do Partido Comunista, em abril deste ano. E que em 2018 tinha sido eleito pela Assembleia Nacional para governar Cuba, marcando o fim da era Castro nesta liderança (até aqui tinha sido vice-presidente de Raúl Castro).

A fotografia foi tirada em outubro deste ano, quando o presidente cubano visitou o Cemitério de Santa Efigénia, em Santiago de Cuba, onde está o túmulo do antigo líder da Revolução Cubana, Fidel Castro. Esta mesma imagem foi partilhada na conta oficial do Twitter do presidente cubano e também na conta que a Presidência cubana tem nesta mesma rede social, como pode comprovar-se nas images que se seguem.

O momento foi também noticiado e divulgado por diversos órgãos de comunicação social cubanos, como se pode verificar, por exemplo, aqui e aqui. E também foi noticiada pelo Granma, órgão oficial do Comité Central do Partido Comunista Cubano.

Conclusão

É falso que se trate de uma homenagem prestada pelo selecionador da equipa de futebol do Brasil, Tite, ao líder da Revolução Cubana, Fidel Castro. Apesar de as figuras revelarem algumas semelhanças físicas, a imagem diz respeito ao atual Presidente da República cubana. Miguel Díaz-Canel Bermúdez visitou em outubro deste ano o túmulo de Fidel num momento que o Granma, por exemplo, descreveu como uma “homenagem aos fundadores da pátria”.

ERRADO

