António Costa aproveitou o debate para as legislativas com o ex-parceiro de “geringonça”, Jerónimo de Sousa, para reforçar um dos chavões que tem usado nos últimos meses: “Nós fizemos este ano o maior aumento do salário mínimo de sempre, 40 euros.”

Uma das conquistas de Abril, o salário mínimo foi instaurado em 1974, na altura com um valor de 3.300 escudos, o que equivale, na moeda atual, a 16,5 euros. Desde então, só houve congelamentos em 1976, 1982 e entre 2012 e a maior parte de 2014 — anos marcados pela austeridade e a intervenção da troika. O salário mínimo só voltaria a subir no final de 2014, para os 505 euros. Desde 2015, quando o PS assumiu o Governo, tem subido todos os anos.

O salário mínimo fixado este ano nos 705 euros significa um aumento de 40 euros. Mas será este o maior aumento desde que o salário mínimo foi criado, em 1974?

Se não tivermos em conta os impactos da inflação, e se as contas forem feitas em euros, a frase de António Costa é verdadeira. Antes de 2022, os maiores aumentos absolutos deram-se em 2020 (mais 35 euros) e em 2021 (mais 30 euros). Já em termos relativos, o salário mínimo já subiu mais do que os 6% deste ano: aumentou 31,7% em 1979, o avanço percentual mais expressivo. Os 6% são, no entanto, a maior subida desde 1993. A frase de António Costa, porém, dizia respeito ao aumento absoluto, de 40 euros.

Outra análise que pode ser feita tem em conta o impacto da inflação no salário mínimo. De acordo com os dados agregados pela Pordata e cálculos do Observador, atendendo ao índice de preços no consumidor base de 2016, os maiores aumentos reais ocorreram em 1979 (34,9 euros) e em 2020 (34,1 euros). Já em 2021, essa subida foi, segundo os cálculos do Observador com base na taxa de inflação dos últimos doze meses estimada pelo INE, de mais de 21 euros. Para 2022, não é possível ainda aferir qual o aumento real, dado que, naturalmente, ainda não é conhecida a inflação deste ano.

Conclusão

O aumento de 40 euros feito em 2022 é o maior de sempre no salário mínimo nacional desde a sua criação, em 1974, isto na moeda atual. Ainda não é, no entanto, possível aferir qual será o aumento real associado, se atendermos ao impacto da inflação.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

CERTO