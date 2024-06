Um tornado de chamas que destrói apartamentos e estradas, acompanhado por vento forte e relâmpagos. Este cenário apocalíptico é o que um vídeo nas redes sociais alega que aconteceu no Dubai este ano, a cidade dos Emirados Árabes Unidos que, em meados de abril, registou as maiores chuvas dos últimos 75 anos. Refira-se, contudo, algumas publicações que partilham o vídeo são de meados de fevereiro, logo, foram publicadas antes desta intempérie.

O vídeo — uma montagem — é composto por nove momentos: o primeiro é um tornado de chamas que destrói um complexo residencial; o segundo é um tornado de chamas que atinge uma estrada; o terceiro consiste num tornado no oceano; o quarto é uma visão panorâmica de arranha-céus em que se veem vários relâmpagos; no quinto, vê-se vento forte e chuva a abanarem árvores; o sexto é uma nuvem escura a formar-se junto a uma paisagem com arranha-céus; o sétimo mostra ondas fortes a arrastarem árvores perto de numa marginal; o oitavo consiste num tornado a atingir o que parece ser um resort; e o último revela um cenário de rajadas de vento forte com pessoas a terem dificuldade a ficar de pé.

Nada disto corresponde à verdade. Assim, não houve qualquer registo de um tornado de fogo em território dos Emirados Árabes Unidos. Na conta de Youtube surrealvideos, existe um pequeno vídeo idêntico ao que aparece na compilação. Na descrição, aquela conta de Youtube esclarece que publica as melhores “edições” feitas através de inteligência artificial e só “às vezes” publica vídeos que correspondem à realidade. Aliás, os três excertos iniciais do tornado parecem ter sido criados com recurso a inteligência artificial.

Sobre o quarto e o quinto excerto do vídeo, já estavam disponíveis antes de 2024 nas redes sociais, não estando por conseguinte associado ao alegado tornado no Dubai. Há ainda alegações que os associam a uma tempestade no Bahrein.

Por sua vez, o sexto excerto — com uma nuvem escura a formar-se nos céus — terá sido gravado em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em 2022. Foi publicado numa conta de Youtube há dois anos.

No que diz respeito ao sétimo e ao nono excertos da compilação de vídeos, eles foram retirados de uma tempestade que ocorreu em Sochi, na Rússia, no final de novembro de 2023. A conta da televisão estatal polaca — TVP — publicou um tweet com esse vídeo.

Já quanto ao oitavo excerto, faz referência efetivamente a um tornado que afetou um hotel. Mas não ocorreu no Dubai, foi registado no estado norte-americano da Florida.

Conclusão

Em 2024, não houve qualquer tornado (muito menos de fogo) que tenha atingido aquela cidade. A compilação de vídeos publicada nas redes sociais mostra nove momentos de intempéries distintas que ocorreram em outras partes do globo em outros anos, ou vídeos que terão sido muito provavelmente gerados por inteligência artificial.

