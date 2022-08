Nas redes sociais, em meados de agosto, começou a surgir um rumor que dava conta de que os títulos de eleitor do Brasil têm um QR Code com a inscrição “Lula13” e que quando esse código é lido contabiliza um voto no ex-presidente brasileiro.

“O problema não é só as urnas, os títulos já estão com a marca da Besta/Lula”, lê-se numa publicação feita no Facebook que alegou que é preciso “cuidado” e que defendeu que os eleitores brasileiros estão a ser “enganados”.

A acompanhar a publicação está uma imagem que mostra um título de eleitor com o seguinte código de identificação junto a um QR Code: “PKo+.LULA.PTWW.BU8X”. A sequência de letras e números permite verificar, na página de validação de documentos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se o documento é ou não autêntico.

Assim, o TSE explicou, segundo o AFP Checamos, que os números e as letras são gerados de forma aleatória e que mudam “conforme o documento individual de cada eleitor”. Questionado sobre as alegações que davam conta de que o QR Code contabilizava um voto em Lula da Silva, o tribunal desmentiu e disse que não “faria uso do sistema para manifestar qualquer posicionamento político-partidário e/ou passar mensagens subliminares às eleitoras e aos eleitores”.

Para além disso, o TSE disse que o QR Code existe apenas para comprovar que o título de eleitor é autêntico e que não tem qualquer função no momento da votação — até porque as urnas não têm um leitor desse código.

A ferramenta não é utilizada para contabilizar votos”, disse o Tribunal Superior Eleitoral ao AFP Checamos.

O QR Code no título de eleitor não é utilizado no momento da votação e não consegue alterar a escolha feita nas urnas. Na hora de votar também não é obrigatório apresentar esse documento.

A Reuters explica, num fact check sobre o mesmo assunto, que, no Brasil, o eleitor para votar tem obrigatoriamente de apresentar um documento “oficial” que tenha fotografia como a “carteira de identidade” (o equivalente ao cartão de cidadão em Portugal) ou a “carteira nacional de habilitação” (o mesmo que a carta de condução no nosso país).

O título eleitoral é um dos documentos que identifica o eleitor brasileiro e, em maio de 2019, começou a ter QR Code no lugar da assinatura da pessoa. Foi nesse ano que o Tribunal Superior Eleitoral começou a priorizar a versão digital do título eleitoral.

Conclusão

O título eleitoral já vem com um QR Code de Lula? Não é verdade, uma vez que a sequência de números e letras no código é gerada de forma aleatória e muda consoante “o documento individual de cada eleitor”.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não existe qualquer ligação entre o QR Code e o voto que cada eleitor coloca nas urnas. Isto porque o código apenas serve para comprovar que o título eleitoral é verdadeiro, não sendo assim utilizado no momento da votação.

Relativamente às alegações de que era contabilizado um voto em Lula da Silva, o TSE também as desmentiu dizendo que não “faria uso do sistema para manifestar qualquer posicionamento político-partidário”.

