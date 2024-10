Nas redes sociais está a circular o print de uma publicação, alegadamente de Donald Trump, onde o ex-Presidente e recandidato à Casa Branca desmente que tem problemas de incontinência. Nessa publicação lê-se que as notícias falsas são uma “doença” e Trump, alegadamente, justifica que há quem diga que tem incontinência, concluindo tratar-se de uma “total mentira”. “É mais um ataque desesperado e uma interferência nas eleições. Isto ultrapassou uma linha vermelha”, lê-se na mesma declaração.

Ora, o autor da publicação — que depois começou a ser amplamente partilhada — decidiu fazer um esclarecimento na rede social X, artigo Twitter, para repor a verdade e para se justificar com a utilização de conteúdo “satírico”.

O utilizador da rede social explicou ainda que partilhou “uma conta de paródia conhecida com uma publicação obviamente satírica” e acrescentou: “Até comentei ’sátira’ várias vezes, tanto no tweet como nas publicações de quem o partilhava.”

I won’t apologize for doing this, but I do want to explain something. My recent satirical content regarding Trump’s tweets was an intentional demonstration of a much bigger problem. Poe’s Law—the idea that without clear markers, it’s hard to distinguish satire from genuine… pic.twitter.com/Z0VYxwiy3t

— Agent Self FBI (@FraudWatch89) October 13, 2024