É falso que o canal de televisão brasileiro TV Globo tenha gravado um vídeo em que ensina a planear um ataque terrorista contra o presidente Jair Bolsonaro. A ideia começou a circular nas redes sociais através da partilha de imagens nas quais é possível ver um homem ensanguentado com uma faixa presidencial. Mas a TV Globo já divulgou um comunicado a desmentir a informação. As imagens foram retiradas da gravação de um filme.

A publicação tem sido partilhada em várias redes sociais, como é possível ver na imagem em baixo. E em alguns casos a informação chega a contar com milhares de partilhas e comentários. “TV Globo ensina como planear um atentado terrorista e assassinar o presidente Jair Bolsonaro”, lê-se na imagem. “Que nojo”, acrescenta um utilizador de Facebook.

Mas, como já referido, não se trata de imagens produzidas ou transmitidas pela TV Globo. O excerto foi retirado da gravação do filme brasileiro “A Fúria”, que deve sair em 2023. É possível ver uma cena em que uma personagem, usando a faixa presidencial, surge caído de uma moto, ensanguentado. A produção do filme já emitiu uma nota a desmentir uma ligação entre estas imagens e o presidente brasileiro. “Não há qualquer relação com o processo eleitoral”, lê-se no comunicado, em referência às eleições brasileiras marcadas para outubro deste ano. A produção acrescenta ainda que as imagens que circulam na internet foram captadas sem autorização e retiradas do contexto da história que será relatada.

Também em comunicado, a Globo nega estar a produzir uma série, novela ou programa que mostre as cenas que estão a ser divulgadas nas redes sociais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Globo desmente que pertençam a produções suas – seja para canal aberto, canais fechados próprios ou Globoplay — vídeo e fotos que estão a circular nas redes sociais de gravação de obra ficcional mostrando um atentado ao presidente da República. A Globo não tem nenhuma série, novela ou programa com tal conteúdo. Segundo foi informada, a gravação seria de um filme do cineasta Ruy Guerra chamado ‘A Fúria'”, remata o comunicado do canal.

Ou seja, tudo não passa de uma informação falsa que está a circular nas redes sociais.

Conclusão

Falso. A TV Globo não divulgou imagens a “ensinar como planear um ataque terrorista” contra o presidente Jair Bolsonaro. As cenas foram retiradas sem autorização de um filme que vai sair no próximo ano. Isso mesmo confirma em comunicado a produtora do filme. Também em comunicado, a própria Globo garante que não tem qualquer ligação às imagens.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO