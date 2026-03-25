À medida que se intensifica a guerra no Médio Oriente, são também cada vez mais os conteúdos com desinformação que circulam nas redes sociais. Algumas publicações alegam que um míssil hipersónico do Irão atingiu a sede da Mossad, a agência de serviços secretos de Israel, em Telavive. “Um míssil hipersônico do Irã atingiu a Sede Central de Mossad, na região central de Tel-Aviv”, lê-se na legenda de uma das publicações.

No vídeo em causa, que acompanha a publicação, pode ver-se um incêndio de grandes proporções, aparentemente numa área residencial.

Desde 28 de fevereiro, quando começou a guerra no Médio Oriente, que Israel e Irão têm trocado ataques diariamente. Os ataques levados a cabo pelo Irão já provocaram a morte de 15 pessoas em território israelita e centenas de feridos.

Embora não seja oficialmente conhecida a localização exata, sabe-se que a sede da Mossad fica em Telavive. Em 2024, a CNN noticiou que as instalações se localizam numa zona densamente povoada da cidade.

Apesar de o Irão ter visado por várias vezes a capital israelita no decurso do atual conflito, o vídeo que circula nas redes sociais não mostra um ataque iraniano à sede da Mossad. As imagens dizem respeito a um incêndio de grandes proporções na cidade de Quezon City, nos arredores de Manila, nas Filipinas.

Uma pesquisa no motor de busca Google com frames do vídeo em causa redireciona para publicações na rede social TikTok onde se faz referência ao incêndio em Quezon City. Para além disso, há vídeos do incêndio publicados na imprensa filipina, que permitem identificar o local que surge nas imagens. Segundo o GMA News, mais de quatro mil pessoas ficaram desalojadas e um morador morreu na sequência do incêndio, que começou na noite de 6 para 7 de março.

O vento forte ajudou a propagar as chamas, e diversas casas, de construção precária, acabaram por desabar. Também vários tanques de gás liquefeito explodiram. Mais de 100 veículos dos bombeiros acorreram ao local.

Conclusão

É falso que o vídeo que circula nas redes sociais mostre a sede da Mossad, em Israel, em chamas depois de um ataque iraniano. Não há qualquer notícia ou informação oficial das autoridades israelitas que aponte para tal cenário. As imagens dizem respeito a um incêndio, que deflagrou em março, nos arredores de Manila, nas Filipinas, e que provocou mais de quatro mil desalojados, como mostram vídeos publicados na imprensa filipina, onde é possível identificar o mesmo incêndio.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é: FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.