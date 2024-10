Têm surgido recentemente vídeos nas redes sociais que mostram um homem que é identificado como Cristiano Ronaldo a recitar o Corão, o livro sagrado para o islamismo. O futebolista que atualmente joga no clube da Arábia Saudita Al-Nassr é descrito nas legendas dos vídeos como sendo um cristão que “demonstra interesse pelas práticas e valores islâmicos”.

No vídeo, vê-se um homem sentado no chão — que será, segundo as publicações, Cristiano Ronaldo — a folhear e depois a ler o que parece ser o Corão. Além disso, os posts lembram que o atleta português já teve contacto com o islamismo no passado.

“Em 2013, Ronaldo visitou [a mesquita] Masjid Muhammad no Dubai e foi-lhe oferecido um Corão. Publicou stories no Instagram com versos do Corão. Expressou admiração pela arte e arquitetura islâmica”, leem-se nas publicações.

Apesar desta alegada admiração por islamismo, Cristiano Ronaldo sempre se assumiu como católico. Numa entrevista ao jornal italiano de 2018 La Gazzetta dello Sport, o capitão da Seleção Nacional contou que ia “à igreja todas as semanas”: “Sou católico e vou para agradecer a Deus o que ele me dá. Eu não peço nada; agradeço a Deus, pois tenho tudo. Simplesmente agradeço por proteger a minha família e amigos.”

No que toca ao vídeo publicado nas redes sociais, as alegações nas publicações que dizem que Cristiano Ronaldo recitou o Corão são falsas. O homem que aparece no vídeo não é o atleta, mas antes Bewar Abdullah, um utilizador iraquiano do TikTok que vive Londres e que é conhecido como sósia do jogador do Al-Nassr.

O vídeo é erradamente atribuído a Cristiano Ronaldo. Foi publicado a 7 de maio de 2021 na conta pessoal do TikTok de Bewar Abdullah, tendo recebido milhões de visualizações. O iraquiano é bastante parecido com o jogador português, tendo inclusivamente um corte de cabelo muito semelhante.

Em declarações ao New York Post, Bewar Abdullah confirmou que, por causa das parecenças físicas, é muitas vezes confundido com Cristiano Ronaldo: “Muitas pessoas abordam-me e pedem que eu tire fotografias e vídeos. Gritam ‘Ronaldo’ quando me veem”.

O vídeo não mostra Cristiano Ronaldo, que joga na Arábia Saudita, a recitar o Corão. Mostra antes o utilizador iraquiano do TikTok Bewar Abdullah, que é parecido com o capitão da Seleção Nacional e que se assume como um sósia do atleta.

