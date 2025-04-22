Estão a circular na rede social Facebook várias publicações com vídeos que alegadamente mostram uma enorme multidão em protesto contra o Presidente dos EUA, Donald Trump, e também contra o multimilionário Elon Musk, que lidera uma agência governamental. “Grande afluência de manifestantes em Milwaukee, Wisconsin, numa manifestação ‘hands off’ contra Donald Trump e Elon”, pode ler-se na legenda de um dos vídeos.

As publicações, que datam do início de abril, coincidiram com a convocação de protestos em massa em todo o mundo contra Donald Trump. No dia 5 de abril, houve protestos em mais de 1.200 cidades nos 50 estados norte-americanos e um pouco por todo o mundo, com os manifestantes a criticarem as políticas sociais e económicas da nova Administração, bem como as políticas na área da imigração e as ambições territoriais de Trump para com o Canadá, a Gronelândia ou o canal do Panamá.

Mas será que a grande multidão reunida em Milwaukee — que surge no vídeo partilhado nas redes sociais — também aderiu à onda de protestos contra Trump? No dia 5 de abril, a imprensa local noticiou que milhares de pessoas se reuniram na baixa de Milwaukee (junto ao Edifício Federal da cidade) em protesto contra a Administração norte-americana. Apesar de o estado do Wisconsin (um dos chamados swing states, que votam tanto em candidatos republicanos como democratas) ter votado maioritariamente em Donald Trump, na capital, Milwaukee, Kamala Harris recolheu a maioria dos votos.

No entanto, as imagens dos protestos do início de abril não correspondem à manifestação retratada no vídeo. As imagens partilhadas no Facebook remontam a 2021 e não retratam uma manifestação contra Donald Trump e Elon Musk.

Over 65,000 basketball fans erupt in loud cheers as the Milwaukee Bucks win their first NBA championship in 50 years. https://t.co/Q6bZ8FimYK pic.twitter.com/cClG2Pno49 — ABC News (@ABC) July 21, 2021

A multidão, reunida junto ao Mecca Sports Bar and Grill, juntou-se para assistir a um jogo das finais do campeonato de basquetebol norte-americano, a NBA. Na época 2020/2021, os Milwaukee Bucks chegaram à final da competição, o que não acontecia desde 1974. No dia 20 de julho, cerca de 60 mil pessoas concentraram-se diante de um ecrã gigante junto ao Fiserv Forum (o pavilhão dos Bucks), onde decorria o jogo 6 das finais, e que poderia valer o título. A equipa da casa acabaria por vencer os Phoenix Suns, garantindo o título de campeão, cinquenta anos depois do último — em 1971.

Conclusão

As imagens partilhadas não retratam um enorme protesto contra Donald Trump e Elon Musk em Milwaukee, no Wisconsin, EUA. Foram captadas em 2021, quando dezenas de milhares de pessoas se juntaram para assistir ao jogo 6 das finais da NBA, em que a equipa da casa, os Milwaukee Bucks, acabariam por se sagrar campeões.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.