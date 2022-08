O história circula nas redes sociais desde 2014, mas voltou a ser recuperada e a tornar-se viral no contexto das eleições do Brasil: a viúva do guerrilheiro Ernesto Che Guevara recebe uma pensão do Estado brasileiro há 10 anos. As publicações são normalmente acompanhadas de frases que atribuem a responsabilidade ao partido liderado por Lula da Silva: “Dinheiro nosso. A bonita com uma bela de aposentadoria”; “Que bonito hein, PT?”. A história, embora circule há mais de oito anos, é falsa.

Com a forma de uma notícia tradicional, o texto começa por relatar que “a viúva do revolucionário Che Guevara recebe há 10 anos do Brasil, uma aposentadoria por viuvez de 9.800 reais [1944 euros]”. Há logo um dado falso nesta frase: o teto máximo das pensões definido pelo INSS (o Instituto Nacional do Seguro Social, equivalente à Seguranças Social em Portugal) para 2022 é de 7.087 reais (cerca de 1400 euros) e não os referido 9.800 reais. Mais do que isso: como já verificou a AFP, no Brasil nem existe a figura da pensão de viuvez, mas apenas pensão de morte, rural ou urbana.

Mais ainda: para poder receber uma dessas pensões, era necessário que o beneficiário (a pensão de morte, por exemplo, é paga a cônjuges, companheiros, pais ou filhos, enteados e irmãos menores de 21 anos ou inválidos) fosse dependente de alguém que estivesse a contribuir para o INSS na altura da morte. Ora, Che Guevara — como também já escreveu o Aos Fatos num fact check sobre o assunto — não era beneficiário da segurança social brasileira quando foi morto na Bolívia em 1967. Nem nunca foi, como confirmou oficialmente à AFP Checamos o próprio INSS.

O texto continua a história para dizer que “Aleida March, que atualmente vive em Cuba foi denunciada pela blogueira [cubana] Yoani Sánchez”. Uma pesquisa no Google e por outros motores de busca permite perceber que não há qualquer notícia desta denúncia, nem um blogue que tenha feito essa denuncia.

A fotografia que acompanha o artigo também não está correta. Na imagem aparece Aleida Guevara, filha de Ernesto de ambos, e não a fotografia da viúva de Che Guevara (Aleida March).

Uma pesquisa feita pelo Observador na Getty Images permite comprovar que na fotografia que acompanha o artigo está a filha de Che Guevara. Basta ver uma imagem em que mãe e filha aparecem ambas juntas:

O site de fact-checking Aos Fatos — parceiro do Observador na rede internacional de fact checkers IFCN — conseguiu chegar à origem do boato. Segundo essa publicação, o texto surgiu em 2014 no site “A Conversa”, que se apresentava como site “de humor com notícias falsas”.

Conclusão

A viúva do guerrilheiro Ernesto Che Guevara, Aleida March, nunca recebeu qualquer pensão de viuvez do sistema de pensões brasileiro. Desde logo porque — como o próprio Instituto Nacional do Seguro Social (a Segurança Social brasileira) confirmou — Che Guevara nunca foi contribuinte desse sistema, logo nenhum familiar seu poderia receber qualquer valor. Além disso, há várias falsidades que ajudam a descobrir que se tratam de factos errados: a pensão indicada é superior ao teto máximo e a imagem que acompanha o texto não é da viúva de Che Guevara, mas sim da sua filha.

