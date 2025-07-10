Rutte classifica ataques russos como "deploráveis" e exorta líderes a "fazerem mais" pela Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou hoje em Roma a criação de um fundo europeu que utilizará dinheiros públicos para atrair investimentos privados para a reconstrução da Ucrânia, esperando mobilizar 500 milhões de euros até 2026.

“Este fundo irá impulsionar o investimento nos setores da energia, dos transportes, das matérias-primas essenciais e das indústrias de dupla utilização”, anunciou a presidente do executivo comunitário na sua intervenção de abertura na IV Conferência sobre a Reconstrução da Ucrânia, que decorre entre hoje e sexta-feira em Roma.

Sublinhando que o objetivo é “mobilizar fundos públicos para atrair investimentos em grande escala do setor privado e ajudar a reconstruir o país”, Von der Leyen manifestou-se “particularmente satisfeita” por este projeto contar com o envolvimento de Itália, Alemanha, França, Polónia e do Banco Europeu de Investimento (BEI).

“E espero que outros queiram juntar-se a nós. O povo da Ucrânia está pronto a conduzir a economia do seu país para o futuro. O momento de investir é agora”, disse.

Com um capital inicial de 220 milhões de euros, o Fundo Europeu de Iniciativa Especial para a Reconstrução da Ucrânia tem por objetivo mobilizar 500 milhões de euros até 2026.