Netanyahu espera acordo em "poucos dias" e confirma que há 20 reféns israelitas vivos

Em entrevista ao programa da Newsmax “The Record with Greta Van Susteren”, Benjamin Netanyahu confirmou que o Hamas mantém pelo menos 20 reféns israelitas vivos e disse que espera que um acordo possa ser alcançado dentro de alguns dias, cita o Haaretz.

“Faltam-nos 50 reféns, 20 deles estão definitivamente vivos, outros 30 provavelmente não estão vivos, mas quero tirá-los todos”, disse o primeiro-ministro israelita, que deu detalhes do acordo que está a ser negociado. “Temos um acordo que supostamente traria de volta metade dos vivos e metade dos mortos, então permaneceriam 10 reféns vivos e cerca de 12 mortos. Mas vamos libertá-los também. Espero que possamos completar o acordo em poucos dias”, disse.

O acordo também poderá incluir uma pausa significativa no conflito. “Provavelmente teremos um cessar-fogo de 60 dias. Tiramos a primeira metade dos reféns e depois usamos os 60 dias para tentar negociar um fim para isto”, disse Netanyahu, destacando que o conflito “pode acabar amanhã, ou hoje se o Hamas abandonar as armas”.

O primeiro-ministro israelita disse ainda que o grupo palestiniano usa os civis como escudos humanos. “Atiram neles porque querem fotografias de corpos”, afirmou, dizendo ainda que os palestinianos em Gaza estão “a lutar contra e desafiar o Hamas”.