Parecia tirado de um filme. Um filme de suspense, com muita ação, cheio de drama e que, mesmo não tendo ficção científica como já se viu noutros estádios, se tornou uma comédia quando os milhares de portugueses que invadiram todas as ruas de Toronto gritaram vitória. Quando os adeptos croatas passaram da euforia desmesurada ao arremesso de copos e garrafas para o campo, a festa do outro lado podia começar. Aí, o maior dos segredos foi o mais pequeno: um chip colocado pela FIFA na bola Trionda deste Mundial, que permitiu detetar um ligeiríssimo toque de Matanovic antes da assistência de Pasalic, em fora de jogo, para Gvardiol. Depois de dois golos anulados por centímetros a Matanovic e Ronaldo por posição irregular, a Seleção teve de louVAR aos deuses, a Diogo Costa e a Gonçalo Ramos a passagem aos oitavos de final.