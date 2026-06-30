2018 e 2022 foram anos de hecatombe para a Alemanha. Quatro vezes campeões mundiais, apenas atrás dos cinco troféus do Brasil, os alemães caíram na fase de grupos do Campeonato do Mundo tanto na Rússia como no Qatar, caindo numa espécie de realidade paralela em que a principal máxima do futebol internacional deixou de ser verdade: afinal, quando são onze contra onze, nem sempre ganha a Alemanha.

2026, porém, prometia ser o ano de viragem. Depois dos quartos de final no Euro 2024 e da final four da última Liga das Nações, onde falhou a final ao perder com Portugal na meia-final, a Alemanha conseguiu enterrar a maldição e ultrapassar a fase de grupos do Mundial dos EUA, do México e do Canadá no primeiro lugar do Grupo E. Ainda assim, os fantasmas pareciam insistir: os alemães sofreram golos nas três jornadas, incluindo dos estreantes Curaçau, e perderam contra o Equador. E Julian Nagelsmann, naturalmente, não conseguia desvalorizar.

O ????????Paraguai marcou o primeiro golo em fases a eliminar num ????Campeonato do Mundo:

2026 vs Alemanha (marcou 1.º golo)

2010 vs Espanha (D 1-0)

2010 vs Japão (E 0-0)

2002 vs Alemanha (D 1-0)

1998 vs França (D 1-0)

1986 vs Inglaterra (D 3-0) pic.twitter.com/nDfLxx08wy — Playmaker (@playmaker_PT) June 29, 2026

Era neste contexto que, esta segunda-feira, a Alemanha defrontava o Paraguai no Gillette Stadium de Boston e nos 16 avos de final do Campeonato do Mundo. “São um adversário desconfortável para nós. Sofreram poucos golos na qualificação e vão exigir muito de nós. É um jogo de matar ou morrer. Os rapazes vão trazer o seu melhor nível e temos de ser pacientes. É uma equipa que defende bem e que se mantém compacta, têm bons jogadores, jogadores fortes e muito físicos. Precisamos de uma exibição perfeita. Se ganharmos tudo é perfeito, se perdermos tudo é uma m****. Tudo o que podemos fazer é prepararmo-nos bem e fazer melhor do que aquilo que fizemos contra o Equador”, explicou o selecionador alemão na antevisão.

Assim, Julian Nagelsmann surpreendia e lançava no onze Deniz Undav, que já marcou três golos enquanto suplente utilizado no Campeonato do Mundo, abdicando de Jamal Musiala, colocando ainda Nathaniel Brown e não David Raum na esquerda da defesa. Do outro lado, num Paraguai que passou no terceiro lugar do Grupo D, mas que só perdeu na fase de grupos contra os EUA, Gustavo Alfaro tinha Gabriel Ávalos como referência ofensiva, para além de Miguel Almirón e Julio Enciso nos corredores.

Numa primeira parte bem disputada, mas onde escassearam as oportunidades de golo, o Paraguai até teve a primeira situação de perigo através de um remate de Júnior Alonso que Manuel Neuer encaixou (2′). A Alemanha respondeu e assumiu o controlo das ocorrências, mas pouco ou nada conseguiu fazer para além de um pontapé ao lado de Deniz Undav (6′) e outro por cima de Florian Wirtz (8′). Já perto do fim da primeira parte, a organização defensiva juntou-se à eficácia: numa insistência depois de um canto, Miguel Almirón cruzou na direita e encontrou Julio Enciso, que sem qualquer oposição cabeceou na área para abrir o marcador (42′). Ao intervalo, o Paraguai estava a vencer a Alemanha em Boston.

Nagelsmann mexeu logo no início da segunda parte e trocou Felix Nmecha por Leon Goretzka no meio-campo, mas os paraguaios continuavam a ter as melhores oportunidades e só mesmo Neuer travou um lance em que Enciso ia aproveitando um erro crasso de Joshua Kimmich (50′). Logo a seguir, contudo, imperou mesmo a lei do mais forte: Florian Wirtz cruzou na esquerda e Kai Havertz, de cabeça e no primeiro remate enquadrado dos alemães, empatou o jogo (54′).

O encontro tornou-se mais desequilibrado a partir do empate, com os alemães a atuarem quase por inteiro no meio-campo contrário e os paraguaios a cerrarem a defesa para depois explorar o contra-ataque, mas a verdade é que as oportunidades continuavam a escassear. Ao fim de 90 minutos, tudo continuava empatado e a eliminatória seguiu para o primeiro prolongamento do Mundial 2026. Jonathan Tah ainda acertou na baliza (102′), mas o golo foi anulado pelo VAR por falta sobre o guarda-redes Orlando Gill e tudo acabou por ser decidido nas grandes penalidades.

Aí, Orlando Gill defendeu dois remates, Manuel Neuer defendeu outro e José Canale, ao terceiro match point os sul-americanos, conseguiu mesmo fazer história: o Paraguai venceu a Alemanha nas grandes penalidades e está nos oitavos de final do Campeonato do Mundo eliminando a Alemanha, que cai nos 16 avos de final e volta a falhar todos os objetivos pela terceira edição consecutiva da competição.

A estrela

É impossível falar do apuramento do Paraguai sem falar em Orlando Gill. Para além das defesas que fez ao longo dos 120 minutos, o guarda-redes de 26 anos ainda parou os remates de Kai Havertz e Nick Woltemade e tornou-se instrumental para eliminar a Alemanha e atirar os sul-americanos para os oitavos de final do Campeonato do Mundo. Natural de San Lorenzo, no Paraguai, joga curiosamente no San Lorenzo da Argentina, o conhecido clube do Papa Francisco, e está a viver a primeira competição como verdadeiro titular na baliza paraguaia depois de ter roubado o lugar ao experiente Gatito Fernández.

OS HERÓIS NACIONAIS PARAGUAIOS! ⭐️ ORLANDO GILL ???????? já era o MVP paraguaio neste Mundial antes do jogo começar e chegou aos 120 minutos no topo dos ratings com JOSÉ CANALE ????????, com o destino a decidir que seriam ambos os heróis decisivos na eliminação da poderosa Alemanha nos… pic.twitter.com/WyAVZaoIQA — GoalPoint (@_Goalpoint) June 29, 2026

O joker

Um lugar onde existia espaço para Miguel Almirón e Julio Enciso, mas que José Canale conquistou por direito próprio. Aos 29 anos, o central marcou a grande penalidade decisiva que voltou a bater Manuel Neuer e aproveitou os falhanços da Alemanha para atirar o Paraguai para os oitavos de final do Mundial 2026. Jogador do Lanús, mas com passagens por Libertad, Nacional ou Newell’s Old Boys, tem apenas cinco internacionalizações — mas já é o dono de um dos dias mais importantes da história do futebol sul-americano.

A sentença

O Paraguai está nos oitavos de final do Campeonato do Mundo pela quinta vez. Depois de terem falhado o apuramento em três edições consecutivas, os sul-americanos igualam agora os feitos de 1986, 1998 e 2002, sendo que em 2010 conseguiram mesmo chegar aos quartos de final do Mundial da África do Sul. A equipa de Gustavo Alfaro fica agora à espera de saber se, na próxima ronda, defronta França ou Suécia.

A mentira