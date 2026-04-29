O timing não teve nada de acidental. O Governo não quis ir de mãos a abanar para o debate quinzenal desta quarta-feira e, por isso, apresentou na véspera um novo programa nacional de investimentos cuja sigla já era conhecida – PTRR – mas cujos valores só foram conhecidos agora. Em causa estão 22,6 mil milhões de euros, financiados por fundos públicos nacionais (37%), privados (34%) e fundos europeus (19%), que serão gastos até 2034.

A criação de um fundo de catástrofes naturais e sísmicas, pedido há muito pelo setor segurador, é uma das medidas mais emblemáticas. E Luís Montenegro assumiu com frontalidade o que leva o Governo a avançar, finalmente, com este plano: “Não podemos transmitir à sociedade a capacidade do Estado de pagar tudo a todos a todo o tempo. Isso não é sustentável”.

Entre as outras medidas apresentadas está, também, o reforço da capacidade técnica e operacional da Proteção Civil, reformas do Sistema Nacional de Proteção Civil e do INEM e o reforço das comunicações em todas as juntas de freguesia.

Um ano depois de um “apagão” que expôs as dificuldades do Estado na resposta a emergências, três meses depois de um “comboio de tempestades” que tornou ainda mais evidente a fragilidade do país perante intempéries, após anos e anos de uma crónica incapacidade de lidar com os incêndios florestais, o primeiro-ministro garantiu que a ideia é dar “tranquilidade” aos cidadãos e recuperar a “confiança” dos portugueses no Estado.

Nesta quarta-feira, à Rádio Observador, o ministro da Economia, Manuel Castro Almeida garantiu que a agência que vai gerir este programa será “muito pequena” e acautelou que, embora seja preciso “fazer isto depressa”, não é algo para “fazer à pressa”.

UGT não exclui participar numa possível greve geral

A central sindical UGT indicou nesta quarta-feira que vai “reafirmar as propostas” que já fez nas negociações para a reforma laboral e deu um passo audaz: não excluiu a participação numa possível greve geral que venha a ser convocada (há notícias que apontam para uma greve em junho da CGTP). O secretário-geral da União Geral de Trabalhadores, Mário Mourão, admitiu que possa haver alterações mas atirou: “Quando se estabelece diálogos e negociações é para aproximar posições, sendo certo que as partes têm de estar disponíveis também para fazer essas aprovações”.

A declaração surgiu depois de a UGT ter na quinta-feira, oficialmente, chumbado a proposta de reforma laboral do Governo – “por unanimidade”. Depois disso, o Governo deu à UGT um prazo final – mais 15 dias – para uma última opção, algo que parece servir, mais do que outra coisa, para tentar controlar a narrativa e colocar na UGT o ónus do fracasso das negociações.

Em entrevista ao Observador, Álvaro Mendonça e Moura, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), diz que lhe “parece que a UGT não tem condições internas para aprovar um pacote laboral”. “Não consigo compreender por que razão a UGT teria demorado 200 horas para aparecer na 25.ª hora com novas propostas”, indaga.

Santos Pereira foi informado de regras mas investiu. Mais-valia com Galp e outras será doada

Álvaro Santos Pereira tornou-se governador do Banco de Portugal no início de outubro e, passado alguns meses, decidiu reforçar os investimentos na bolsa de valores. Como noticiou o jornal Público na segunda-feira, aproveitou uma “baixa” das ações para apostar na Galp, reforçou na Jerónimo Martins. Mas comprou, também, ações da outras empresas – Navigator e Nestlé, constatou o Observador na consulta da declaração do governador à Entidade para a Transparência.

O governador estava convencido, erradamente, de que só não podia investir em títulos da banca, segundo a informação recolhida. Mas não é assim: alguém na sua posição não pode investir em quaisquer cotadas de forma direta, à luz das regras que foram lançadas pelo BCE, no final de 2022, após vários escândalos que abalaram o banco central dos EUA – regras que são explicadas a qualquer pessoa no momento em que assume responsabilidades no Banco de Portugal e que foram indicadas, também, a Santos Pereira.

O BCE deu-lhe alguns meses para vender as ações, o que já foi feito. E, adiantou fonte oficial Banco de Portugal, Santos Pereira vai, agora, doar a mais-valia a uma instituição de solidariedade social.

A EMPRESA

O Governo tem pressa em vender a posição de 44,9% na TAP Air Portugal. Quanto mais se arrasta o conflito no Médio Oriente, maior é a “nuvem negra” que paira sobre todo o setor do transporte aéreo europeu – o que é relevante não só para o valor da TAP mas, também, para a saúde financeira das duas pretendentes (a alemã Lufthansa e a franco-holandesa Air France-KLM).

As duas empresas interessadas já apresentaram as suas propostas não-vinculativas, o Governo já recebeu da Parpública o relatório que as aprecia e também já se avançou para a fase seguinte: o envio dos convites para a entrega de ofertas vinculativas. Desde aí, o relógio está a contar: os concorrentes têm 90 dias para formularem uma oferta vinculativa que terá de cumprir várias condições, o que atira a data de entrega para julho.

O objetivo é tomar uma decisão sobre o futuro acionista privado até setembro. Nesta fase, não é conhecido quanto é que cada um oferece pela participação – sabe-se, apenas, que as duas propostas são financeiramente próximas e estão alinhadas com os objetivos fixados pelo Governo, aos níveis industrial e estratégico. A semelhança entre os planos operacionais poderá, assim, fazer com que o preço final oferecido seja o fator que acabe por ser determinante.