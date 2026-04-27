Complexo, complexidade e sistema mais complexo do mundo. Expressões usadas para descrever o sistema elétrico pelos peritos nomeados pelo Governo após o apagão de 28 de abril de 2025. Não era missão do Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT) apontar quais as causas do blackout, mas sim avaliar a robustez do sistema elétrico português e fazer recomendações.

Na apresentação técnica realizada esta segunda-feira na sede da Agência para o Clima, falou-se muito das mudanças recentes no sistema elétrico. A passagem de dezenas para milhares de produtores e a multiplicação de centrais renováveis que saem e entram na rede (em função da existência de vento ou de sol) contribuem para uma maior instabilidade e dificultam a gestão do sistema porque não fornecem o mesmo controlo de tensão das centrais convencionais.

O que começou em Espanha e apanhou Portugal traz ao de cima essas e outras vulnerabilidades. E mesmo que a rede portuguesa seja sólida e se tenha preparado melhor do que a espanhola, a integração com Espanha e com um sistema europeu que vai até aos Bálticos, à Ucrânia e à Turquia não deixou de ter impacto no que aconteceu há um ano, assinalou um dos especialistas, António Vidigal durante a apresentação. Isto porque foi quando tentou controlar essa oscilação inter-área da rede elétrica que a operadora espanhola tomou uma série de medidas que acabaram por elevar as oscilações do nível de tensão que provocaram o apagão.

O presidente do INESC-TEC, João Peças Lopes, assinalou também que Espanha estava a operar numa situação de exceção. A rede de transporte permitia uma margem de variação de tensão. A folga era mais curta e o valor da potência reativa era muito mais curto devido à elevada percentagem de energia que estava a ser injetada por centrais renováveis — sobretudo solares.

O apagão veio revelar novos desafios e novos fenómenos que devem levar a reforçar os níveis de operação e robustez do sistema, com mais inovação, mas também com uma aposta na transparência e na partilha de informação e uma decisão política mais informada. Mas qualquer ação que seja adotada ao nível do sistema elétrico “só faz sentido se for integrada” numa lógica ibérica e europeia, avisou João Peças Lopes.

Apesar de ter repetido que “do lado português nada falhou”, a ministra do Ambiente e Energia remeteu eventuais pedidos de indemnização judicial para a iniciativa das empresas. Quanto ao pagamento de compensações pelas horas em que ficaram sem energia, só pode avançar depois de a ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) classificar o apagão como um evento excecional.

O Grupo de Aconselhamento Técnico nomeado pela ministra Maria da Graça Carvalho focou-se em 5 pontos: