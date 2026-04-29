Santos Pereira foi informado de regras mas investiu achando que só não podia comprar ações da banca. Mais-valia com Galp e outras será doada

Poucos meses após tornar-se governador, Álvaro Santos Pereira comprou ações da Galp, da Jerónimo Martins e de outras empresas convencido, erradamente, de que só não podia investir em títulos da banca. Mas não é assim: alguém na sua posição não pode investir em quaisquer cotadas de forma direta, à luz das regras que foram lançadas pelo BCE, no final de 2022, após vários escândalos que abalaram o banco central dos EUA – regras que são explicadas a qualquer pessoa no momento em que assume responsabilidades no Banco de Portugal e que foram indicadas, também, a Santos Pereira. Vendidas as ações, com lucro, o governador vai, agora, doar a mais-valia a uma instituição de solidariedade social.

Tal como as compras de ações feitas pelo governador do Banco de Portugal em dezembro último, noticiadas na segunda-feira pelo jornal Público, também foi perto do Natal – mas de 2022 – que o Conselho do BCE apertou as regras do Código de Conduta aplicáveis aos responsáveis “de alto nível” do supervisor financeiro da zona euro. Essas novas regras, que entraram em vigor no início do ano seguinte, reforçaram e clarificaram o regime que existia anteriormente, que era de 2019.

O que diz, concretamente, o código de conduta do BCE? ↓ Mostrar ↑ Esconder Em concreto, o artigo 16º, terceiro ponto, do código de conduta do BCE estabelece que “os membros e os suplentes não devem realizar quaisquer operações financeiras para além de: Compra ou venda de unidades de participação em organismos de investimento coletivo, cotados em bolsa e amplamente diversificados, ou seja, que não se concentrem num setor específico como, por exemplo, em entidades regulamentadas (21), ouro ou instrumentos de dívida pública da área do euro;

Compra ou venda de unidades de participação em fundos do mercado monetário cotados em bolsa;

Compra ou venda de unidades de participação em fundos imobiliários;

Investimentos em pequenas empresas familiares;

Investimentos em empresas em fase de arranque (start-ups) não ligadas ao setor financeiro, desde que esses investimentos não suscitem questões de conflitos de interesses e as unidades de participação dos membros ou suplentes não representem uma participação maioritária.” Por outras palavras, em resumo, os responsáveis podem comprar, por exemplo, fundos de investimento que não sejam muito focados neste ou naquele setor, ou nesta ou naquela geografia. E podem investir em pequenas empresas familiares ou em startups que não tenham relação com o mundo financeiro. Ou seja, a compra de ações específicas, pela própria mão, mesmo que em setores não supervisionados pelo Banco de Portugal, fica fora destas várias exceções previstas na legislação.

Em termos simples, os altos responsáveis do BCE passaram a poder ter, apenas, investimentos em “fundos amplamente diversificados” e com aplicações com “perspetiva de médio a longo prazo”. Apesar disso, o governador do Banco de Portugal fez algo que lhe está vedado: decidiu, em 17 de dezembro, comprar ações individuais da Galp Energia, numa altura em que esses títulos, na bolsa, estavam a ser penalizados por mudanças nas participações em poços petrolíferos na Namíbia.

Nessa fase, as ações chegaram a negociar abaixo dos 14 euros, pelo que o preço de compra não terá sido distante dessa cotação. E os títulos estavam, ainda, em valores pressionados, abaixo dos 15 euros, quando o governador do Banco de Portugal comprou um novo lote de ações da petrolífera, a 29 de dezembro. O investimento foi bem temporizado, já que as ações recuperaram nos meses seguintes – hoje valem 19,84 euros e chegaram a valer mais de 22 euros em meados de março.

No mesmo dia em que comprou o segundo lote de títulos da Galp, 29 de dezembro, Santos Pereira comprou, também, ações da Jerónimo Martins, empresa dona da cadeia Pingo Doce, da qual já era acionista quando tomou posse como governador.

Uma suíça e outra portuguesa. Quanto valem todas as ações compradas

Estas não foram as únicas compras feitas na bolsa por Álvaro Santos Pereira, verificou o Observador através da consulta da declaração partilhada pelo governador com a Entidade para a Transparência, um órgão independente que funciona junto do Tribunal Constitucional. Santos Pereira passou a deter, também no início deste ano, ações de outra empresa portuguesa: a Navigator Company, a “gigante” nacional do setor da pasta e do papel.

O governador comprou, também, ações da suíça Nestlé, uma empresa bem conhecida da área alimentar, confirmou fonte oficial do Banco de Portugal.

“No âmbito da gestão da sua carteira de aplicações financeiras, o Governador Álvaro Santos Pereira adquiriu, em dezembro de 2025, ações da Galp Energia SGPS, SA e reforçou o investimento que já detinha em ações da Jerónimo Martins SGPS, SA, tal como consta da declaração de interesses divulgada pelo Banco Central Europeu (BCE) a 17 de abril de 2026″, diz o Banco de Portugal, acrescentando que houve outros investimentos feitos já em 2026.

“Em janeiro de 2026, adquiriu ações da Nestlé e da The Navigator Company, SA e fez reforços em ações da Galp Energia SGPS, SA e da Jerónimo Martins SGPS, SA, tal como consta da comunicação feita à Entidade para a Transparência e constará da declaração de interesses a disponibilizar pelo BCE no próximo ano, referente às transações realizadas no ano anterior”, confirma fonte oficial do supervisor.

Em meados de janeiro, segundo a declaração à Entidade da Transparência, Álvaro Santos Pereira tinha 717 ações da Jerónimo Martins, 635 ações da Galp Energia, 53 ações da Nestlé e 927 da Navigator. Contas aproximadas feitas pelo Observador apontam para que esta carteira teria, hoje, um valor global de cerca de 34 mil euros.