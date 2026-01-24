Fui um forte apoiante da candidatura de João Cotrim de Figueiredo à Presidência, pela visão de um país mais moderno, europeu e de primeira linha, capaz de fazer mais e melhor. Um Portugal que avança em conjunto, sem deixar ninguém para trás. Uma candidatura de combate à resignação e à ideia de que estamos condenados a um destino inevitável, que defendia que somos donos do nosso futuro.

Chegados à 2.ª volta, e não tendo a candidatura que apoiei recebido os votos suficientes para a alcançar, chegou o momento de decidir sobre como votar. Após alguns dias de intensa reflexão, tomei a minha decisão. Esta decisão vincula-me apenas a mim, pessoalmente, e não à Iniciativa Liberal, partido do qual sou membro.

A minha decisão, refletida e consciente, é votar em branco! Num contexto polarizado entre as duas candidaturas que passaram à 2.ª volta, poderão acusar-me de “ficar sentado em cima do muro”. Antes pelo contrário, esta é uma decisão que tomo de forma consciente, no uso da minha liberdade individual, que me impede de me deixar condicionar por qualquer candidatura. Considero, aliás, esta decisão como sendo a que exige mais coragem entre as disponíveis – seria certamente muito mais fácil apoiar uma das candidaturas.

Como cheguei a esta decisão? Como liberal que sou, defendo os três pilares do liberalismo: político, económico e social.

Defendo o liberalismo social e político, ou seja, a liberdade individual, a igualdade perante a lei, a igualdade de oportunidades, os direitos civis e humanos, as eleições livres e justas, a separação de poderes, a liberdade de expressão e de imprensa, a limitação do poder do Estado e o pluralismo político e partidário. Neste sentido, nunca poderia apoiar André Ventura, que defende uma “4.ª República” e afirma que “precisamos não de um, mas de três Salazares”.

Defendo igualmente o liberalismo económico, ou seja, a presença do Estado nas funções sociais essenciais, a liberdade de iniciativa privada, a concorrência livre e regulada sempre que necessário para evitar abusos, quer do Estado quer das empresas, sobre os cidadãos/consumidores, e um Estado social que funcione como uma rede de segurança, que devolva os indivíduos à sua autonomia e não crie dependência em relação ao Estado. E para isso são necessárias reformas!

Neste sentido, não posso apoiar a candidatura de António José Seguro, pois este provou, durante a sua campanha, que será o “líder da situação” e que não irá influenciar nem apoiar quaisquer reformas de que o país tanto necessita para continuar a modernizar-se e a aumentar a qualidade de vida dos portugueses. Antes pelo contrário, demonstrou que, por vezes, basta existir e não arriscar em nada para chegar ao mais alto cargo da Nação.

Para mim, só existe uma decisão entre um extremista e um socialista: votar em branco! Faço-o não como uma inevitabilidade, mas por convicção, porque, no uso da minha liberdade, não aceito que me imponham uma escolha entre atrasar mais cinco anos o nosso país, escolhendo um socialista que não irá apoiar nem incentivar as reformas de que o país tanto necessita e que será o “senhor da situação”, ou recuar mais de 50 anos na nossa história e retornar a um regime autocrático baseado no messianismo e no culto pessoal.

Sei que a questão que poderá surgir é: o que acontece se todos os que apoiaram as candidaturas moderadas que não passaram à 2.ª volta fizerem o mesmo?

Basta ler os resultados da 1.ª volta!