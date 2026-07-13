A aprovação, por unanimidade, da proposta que clarifica a aplicação da taxa reduzida de IVA de 6% às obras de reabilitação urbana representa um momento importante para o setor da construção e da reabilitação em Portugal. Mais do que uma alteração de natureza fiscal, trata-se de uma medida que contribui para reforçar a segurança jurídica e a previsibilidade num mercado que, nos últimos anos, viveu um período de significativa incerteza.

Durante demasiado tempo, a interpretação das regras relativas à aplicação da taxa reduzida de IVA gerou dúvidas entre proprietários, promotores, construtores e restantes agentes do setor. A divergência de entendimentos sobre a necessidade de existir uma Operação de Reabilitação Urbana (ORU), para além da localização do imóvel numa Área de Reabilitação Urbana (ARU), originou litígios, liquidações adicionais de imposto e um clima de insegurança que penalizou projetos já concluídos e investimentos realizados de boa-fé.

Num setor onde os investimentos são planeados há vários anos e onde qualquer alteração de enquadramento fiscal pode afetar significativamente a viabilidade económica dos projetos, a estabilidade das regras é um fator essencial.

A clarificação agora aprovada vai precisamente nesse sentido. Ao eliminar uma fonte de incerteza que se prolongava há vários anos, cria-se um enquadramento mais transparente para quem pretende investir na recuperação do património edificado. Empresas e proprietários passam a dispor de maior previsibilidade na definição dos custos das obras, reduzindo o risco associado às decisões de investimento e reforçando a confiança num mercado que depende, em larga medida, de regras claras e consistentes.

Existe igualmente um impacto relevante do ponto de vista da acessibilidade da própria reabilitação. A manutenção da taxa reduzida de IVA de 6% permite que muitas intervenções continuem a ser economicamente mais competitivas, incentivando a recuperação de edifícios existentes em detrimento da sua degradação ou abandono. Num país onde uma parte significativa do parque habitacional necessita de reabilitação, qualquer medida que facilite este tipo de investimento é também um contributo para a regeneração urbana e para a valorização das cidades.

Importa recordar que reabilitar não significa apenas recuperar edifícios. Significa preservar património, revitalizar bairros, melhorar a eficiência energética, aumentar a qualidade do espaço urbano e contribuir para uma utilização mais sustentável dos recursos existentes. Sempre que o enquadramento legal favorece este tipo de investimento, o benefício estende-se muito para além do setor da construção.

Outro aspeto particularmente relevante desta iniciativa é o efeito retroativo previsto na proposta legislativa. Ao procurar resolver situações que remontam a interpretações anteriores da lei, corrige-se uma fonte de instabilidade que afetou inúmeras empresas e projetos ao longo dos últimos anos.

Independentemente da evolução do processo legislativo, esta opção transmite um sinal importante: o reconhecimento de que a estabilidade fiscal e a confiança dos agentes económicos são condições essenciais para o desenvolvimento do mercado.

A confiança é um ativo muitas vezes subestimado, mas fundamental para qualquer economia. Quando investidores, empresas e proprietários sabem que podem tomar decisões com base em regras claras e previsíveis, o investimento torna-se mais sólido, os projetos avançam com maior segurança e o próprio mercado funciona de forma mais eficiente.

Num momento em que Portugal procura responder simultaneamente aos desafios da habitação, da regeneração urbana e da sustentabilidade das cidades, criar condições para que a reabilitação continue a ser atrativa constitui um passo na direção certa.

Mais do que uma questão fiscal, esta clarificação representa uma oportunidade para reforçar a confiança no setor e criar um enquadramento mais estável para quem investe na recuperação do património urbano. Porque, no final, cidades mais qualificadas começam sempre por regras mais claras.