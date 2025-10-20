As eleições autárquicas de 2025 deixaram uma mensagem inequívoca: Portugal voltou a confiar no Partido Social Democrata.

Num tempo de incertezas políticas e sociais, os portugueses escolheram estabilidade, competência e proximidade — e encontraram essas qualidades nas equipas do PSD que, de norte a sul, se afirmaram como sinónimo de boa governação local.

O resultado destas autárquicas é, antes de mais, um voto de confiança no poder autárquico social-democrata. O PSD voltou a ser o partido com mais câmaras, com mais autarcas e com maior presença territorial, reforçando o seu papel como principal força política do país.

O PSD afirmou-se, de forma clara e inequívoca, como a força política mais votada e com maior expressão autárquica no país, conquistando a ANMP com 136 Câmaras Municipais — a que se juntam cinco lideradas por independentes apoiados pelo PSD — reforçando a sua presença em todo o território nacional.

O PSD passa também a liderar o maior número de freguesias, conquistando a ANFARE e confirmando a confiança dos portugueses nos seus autarcas e no projeto social-democrata de proximidade e boa governação local.

Em muitas regiões e nas principais cidades, o partido recuperou municípios estratégicos e consolidou o trabalho de equipas que, com seriedade e resultados, têm servido as suas comunidades com dedicação.

Estas eleições demonstraram que a política de proximidade é o melhor antídoto contra o populismo e a desilusão.

Quando os cidadãos veem obra feita, transparência e resultados concretos, reconhecem quem trabalha com verdade. O PSD mostrou, mais uma vez, que sabe governar com rigor e com sentido de missão — seja numa pequena freguesia, seja numa grande cidade.

O que aconteceu nestas autárquicas é mais do que um ciclo eleitoral favorável. É o reencontro do PSD com a sua matriz fundadora: a de um partido humanista, reformista e descentralizador, que acredita no poder das pessoas e das comunidades locais para transformar o país.

Num contexto político nacional de fragmentação e desgaste, a força do PSD nas autarquias prova que os portugueses continuam a valorizar o trabalho sério, o compromisso com o território e a capacidade de concretizar promessas.

Ao conquistar novamente a confiança da maioria dos municípios, o PSD confirma-se como o partido da coesão territorial e da governação local.

É a partir desta base sólida — construída no terreno, com autarcas dedicados e equipas competentes — que o partido pode e deve liderar uma nova agenda nacional de desenvolvimento, centrada nas pessoas, nas famílias e nas regiões.

As autarquias são o coração da democracia. São o lugar onde o Estado se torna próximo, onde a política ganha rosto, onde a confiança se constrói.

E foi justamente nesse nível — o mais próximo dos cidadãos — que o PSD voltou a demonstrar que é o partido que melhor conhece o país, que mais o respeita e que mais faz por ele.

O resultado das autárquicas de 2025 é, portanto, um sinal de esperança. Mostra que o país acredita novamente num projeto de futuro assente na responsabilidade, na liberdade e na solidariedade — os valores que fundaram o PSD e que hoje voltam a inspirar uma nova geração de autarcas e de líderes.

Portugal precisa dessa energia positiva.

E o PSD, com a força do território e a confiança das pessoas, está preparado para liderar esse novo ciclo de esperança e desenvolvimento.