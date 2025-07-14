Assistimos, nos últimos anos, a uma preocupante normalização de um reflexo que se tornou automático na política portuguesa: perante qualquer crise, perturbação ou contratempo, a primeira reação é exigir a demissão do ministro. Este comportamento tornou-se parte do folclore político nacional, e o Ministério da Saúde tem sido particularmente vítima dessa cultura do descarte. A cada obstáculo, por mais complexo ou estrutural, a solução simplista apresentada por muitos partidos e comentadores é sempre a mesma: o ministro não tem condições, o ministro deve sair. Esta lógica não só não resolve problema algum, como agrava os existentes: mina a confiança nas instituições, desvaloriza o papel da política pública e afasta quadros qualificados da missão mais exigente do país — liderar a pasta da Saúde.

O verdadeiro problema está noutro lugar: na ausência de continuidade, de accountability sério e de estabilidade suficiente para implementar mudanças estruturais. Nas últimas duas décadas, Portugal teve oito ministros da Saúde, com durações de mandato que oscilam entre um mês e pouco menos de quatro anos. A sucessão de rostos e estilos, por vezes contraditórios entre si, impediu a construção de uma agenda reformista com tempo para dar frutos. Se tudo está mal e trocamos sistematicamente de ministro, é sinal de que a troca não resolve o essencial. Se o sistema não melhora apesar de tanta mudança, talvez esteja na altura de mudar de estratégia — e não de protagonistas.

Mais grave ainda é o efeito corrosivo que esta cultura tem na perceção pública da política. Ao reduzir-se o debate político a um jogo de cadeiras ministeriais, perde-se a exigência de avaliar políticas, programas, resultados. A substituição de pessoas passa a funcionar como cortina de fumo para encobrir a ausência de reformas reais, o medo do confronto com interesses instalados, a recusa em enfrentar os bloqueios do sistema. A política transforma-se assim num palco de gestos simbólicos, e não num exercício de responsabilidade consequente.

Importa, por isso, valorizar o raro exemplo de estabilidade intencional. No novo Governo liderado por Luís Montenegro, que tomou posse a 5 de junho de 2025, apenas três ministros foram substituídos — mantendo-se 13 titulares anteriores, incluindo a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, apesar dos críticos que pediam a sua saída. Este gesto político envia uma mensagem clara: estabilidade pode — e deve — coexistir com renovação, refletindo uma aposta na continuidade das reformas e uma resposta séria à exigência de serviço público.

É urgente devolver à política a sua maturidade. Precisamos de estabilidade para poder planear, de tempo para executar, de avaliação séria para corrigir. Um ministro da Saúde deve entrar para governar e não para resistir. Deve ter ao seu lado uma administração pública forte, uma rede de suporte técnico e político, e um Parlamento capaz de escrutinar sem cair na tentação da demagogia. O que precisamos, em vez de mais uma demissão, é de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que investigue com rigor a última década, de 2014 a 2024, e que ajude o país a compreender como chegámos aqui. Essa sim seria uma resposta séria a uma década marcada por pseudo-reformas, experiências falhadas, explosão da despesa sem retorno, e degradação do acesso, da qualidade e da eficiência do SNS.

A estabilidade institucional não é um luxo — é uma condição de base para construir políticas públicas consistentes. Se continuarmos a sacrificar ministros para alimentar o ciclo da espuma mediática, estaremos a condenar-nos à repetição permanente do fracasso. É tempo de romper com esta vertigem. Deixemos trabalhar quem tem a coragem de servir. E cobremos, no tempo certo, resultados e reformas. Mas com seriedade, e não com fogo de artifício político.