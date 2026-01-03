Vivemos numa época em que o tempo parece acelerar. Para muitos jovens, ele deixou de ser apenas uma medida cronológica e passou a funcionar como uma força invisível que dita urgências, expectativas e comparações. Sente-se uma pressa constante de fazer tudo, de querer ser, estar e fazer acontecer. Talvez seja consequência de um ideal perfeito imposto pela sociedade, da pressão de cumprir um guião pré-estabelecido. Há uma vontade incontrolável de querer tudo para ontem e, muitas vezes, essa aceleração torna-se frustrante ao ponto de nos esquecermos do que realmente importa.

As tecnologias contribuíram decisivamente para esta sensação de urgência. As notificações permanentes, o fluxo contínuo de informação e o imediatismo reforçam a ideia de que esperar é perder tempo. Nas redes sociais, a comparação constante intensifica o receio de ficar para trás, de estar a viver menos, de desperdiçar oportunidades. O tempo transforma-se numa corrida e cada pausa parece um atraso irrecuperável.

Ao mesmo tempo, existe uma enorme vontade de viver intensamente, viajar, gastar, partir em busca do desconhecido, descobrir e descobrir-se. Porém, no meio desse desejo de experiência surge também o peso das expectativas sociais. Comprar casa antes dos 30 porque faz parte, casar e ter filhos cedo porque mais tarde já não será possível. A espontaneidade convive com a pressão de cumprir listas de metas pessoais, como se houvesse um prazo universal para crescer e amadurecer.

Essa tensão alimenta o medo de desperdiçar a vida. Cada oportunidade que não se aproveita é vivida como falha. Paradoxalmente, quanto mais se tenta otimizar o tempo, mais ele escapa. Vive-se no futuro, projetados em metas, prazos e resultados, e o presente perde nitidez.

A obsessão com a produtividade reforça este ciclo. Muitos jovens medem o próprio valor pela capacidade de realizar tarefas, alcançar objetivos e produzir resultados. Descansar torna-se motivo de culpa e o lazer passa a exigir justificações. As lógicas de alta performance prometem sucesso mas geram ansiedade e esgotamento. Ser produtivo, mais do que uma prática, torna-se identidade.

Há também uma dimensão filosófica a considerar. O tempo exterior, o dos relógios e calendários, não coincide com o tempo interior, vivido, sentido e subjectivo. Quando a pressão social sobrepõe o ritmo pessoal, surge a sensação de inadequação. Vive-se para corresponder ao que se espera e não ao que realmente se deseja. Corre-se, não para chegar a algum lugar, mas para não ficar parado.

As consequências emocionais deste modelo são evidentes. Ansiedade constante, exaustão, frustração, culpa por não produzir e medo de falhar. Muitos jovens sentem-se sempre atrasados, mesmo quando avançam, sempre insuficientes, mesmo quando conseguem, sempre cansados, mesmo quando tentam parar.

Talvez seja necessário repensar a relação com o tempo. Não se trata de abdicar de sonhos, ambições e conquistas, mas de reconsiderar o ritmo e o sentido com que se vive. Tal como há metas, devem existir pausas. Tal como há futuro, deve existir presente. Talvez o verdadeiro desperdício seja correr sem viver, produzir sem sentir, existir sem presença.

O relógio continuará a marcar as horas, mas cabe a cada jovem decidir se as quer preencher com pressa ou com significado. Afinal, o tempo não é apenas aquilo que passa, é aquilo que fazemos dele.