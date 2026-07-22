Há frases que nos fazem parar. Não porque sejam necessariamente verdadeiras, mas porque contêm verdade suficiente para nos obrigarem a pensar. Li, há dias, uma que dizia: “Os nossos pais estudaram para sair do interior, nós estudamos para voltar.” Fiquei a pensar nela mais tempo do que esperava.

Durante décadas, estudar significava partir. Partir da aldeia para a cidade, da cidade para a capital ou da capital para outro país. Os nossos pais cresceram a ouvir que o futuro ficava sempre noutro lugar. O interior era sinônimo de poucas oportunidades, empregos escassos e horizontes curtos. Estudar era, acima de tudo, uma forma de conquistar liberdade. E partir era um sinal de sucesso.

Hoje, porém, algo mudou.

A geração mais qualificada de sempre vive, paradoxalmente, com uma sensação crescente de instabilidade. Tem diplomas, fala línguas, adapta-se depressa, trabalha à distância e, ainda assim, chega ao fim do mês a fazer contas. Vive em cidades onde o preço de uma casa parece uma piada de mau gosto, onde duas horas passadas no trânsito já são consideradas normais e onde o tempo se tornou um luxo.

Talvez por isso a ideia de voltar tenha deixado de parecer um retrocesso. Não porque o interior se tenha transformado num paraíso. Não se transformou. Continua a perder serviços públicos, continua a ver escolas fechar, centros de saúde sem profissionais e jovens obrigados a percorrer dezenas de quilómetros para aceder ao que nas cidades se considera básico.

Mas mudou outra coisa.

Mudou a forma como olhamos para a qualidade de vida. Hoje, uma casa com espaço, uma comunidade onde as pessoas ainda se conhecem pelo nome, a possibilidade de chegar ao trabalho sem perder uma hora em filas e o silêncio que antes parecia aborrecido passaram a representar algo raro. Quase um privilégio.

Há uma ironia difícil de ignorar: aquilo de que os nossos pais fugiram é, para muitos da nossa geração, aquilo que começamos a procurar. Mas convém não romantizar esta ideia. Nem todos podem voltar. Aliás, a maioria não pode. Porque o problema nunca foi apenas querer viver no interior. O problema é conseguir construir lá uma vida. É encontrar emprego qualificado, acesso à saúde, escolas para os filhos, transportes e condições para que o regresso seja uma escolha e não um sacrifício. Enquanto isso não acontecer, continuaremos a elogiar o interior aos fins de semana e a abandoná-lo à segunda-feira.

Talvez a frase que li esteja incompleta. Os nossos pais estudaram para sair do interior porque acreditavam que o futuro vivia nas cidades. Nós estudamos para voltar porque começámos a perceber que o futuro não depende apenas do código postal. Depende do tempo que temos para viver, da comunidade que nos rodeia, da casa que conseguimos pagar e da liberdade de escolher onde queremos construir a nossa vida.

E talvez seja essa a verdadeira medida do progresso de um país. Não obrigar ninguém a partir. Nem convencer todos a voltar. Mas garantir que qualquer português, viva onde viver, possa escolher ficar.