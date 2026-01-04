Volvidos 40 anos da adesão de Portugal às então chamadas Comunidades Europeias, podemos analisar este processo como talvez um dos acontecimentos mais decisivos da história política contemporânea do nosso país. Quarenta anos depois, este marco não pode ser tratado como uma simples celebração, mas antes um ponto de rutura que redefiniu o regime democrático português, a organização do Estado, e em que, por uma vez, assumimos uma posição no quadro internacional. A integração europeia foi uma escolha consciente, acertada num contexto frágil internamente e de profunda necessidade de reformas, de transformação, e não uma inevitabilidade geográfica ou de um automatismo histórico.

Para compreender bem este processo, devemos em primeiro lugar, estabelecer uma distinção essencial, frequentemente diluída ou esquecida no discurso público: a diferença entre a assinatura do Tratado de Adesão, ocorrida a 12 de Junho de 1985, e a entrada formal de Portugal nas Comunidades Europeias, a 1 de Janeiro de 1986. A assinatura do Tratado, realizada no Mosteiro dos Jerónimos, representou um ato de soberania e tomada de decisão plena, no qual o Estado português decidiu, de forma consciente, vincular-se ao projeto europeu.

A entrada em vigor da adesão, por outro lado, marcou oficial e formalmente o início da aplicação do direito comunitário e da participação de Portugal nas instituições europeias. Esta distinção não é apenas protocolar pois, revela ela também, a natureza gradual, jurídica e institucional da integração europeia, tal como concebida desde os fundamentos do Tratado de Roma, assente na transferência limitada e regulada de competências e, hoje, expressamente consagrada no artigo 5.º do Tratado da União Europeia.

Portugal chegou à década de 1980 com um atraso estrutural profundo. 41 anos de ditadura produziram um isolamento internacional sem precedentes, assim como um bloqueio à modernização económica e uma mais que evidente fragilidade social. O período revolucionário posterior ao 25 de Abril, apesar de fundador da democracia, foi igualmente marcado por instabilidade institucional, tensões ideológicas profundas e incerteza económica, colocando o país numa situação de vulnerabilidade real fosse ela política, financeira ou estratégica. Portugal precisava urgentemente de reformas de grande escala e de um enquadramento externo que garantisse previsibilidade, estabilidade e credibilidade.

Europa como motor de modernização e âncora democrática

Na minha perspetiva e analisando todo o contexto, afirmo que a integração europeia não deve ser vista como um luxo ideológico, mas como uma necessidade política e histórica. A adesão às Comunidades Europeias foi uma verdadeira âncora de estabilidade democrática e de modernização estrutural, permitindo ao nosso país integrar-se num espaço político composto por democracias consoldiadas e economias desenvolvidas. Sob a liderança de Mário Soares, a opção europeia foi assumida como um projeto de transformação nacional. A soberania, longe de ser abandonada, passou a ser exercida de forma estratégica, através da participação ativa em estruturas de decisão comuns, num mundo crescentemente interdependente.

Com a entrada em vigor da adesão, em 1986, Portugal passou a integrar plenamente o mercado comum europeu, nos termos definidos pelos artigos 2.º e 3.º do Tratado CEE, que consagram como objetivos centrais da Comunidade o desenvolvimento económico harmonioso, o crescimento equilibrado e a melhoria das condições de vida, a alcançar através da livre circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais, bem como da coordenação das políticas económicas dos Estados Membros. Neste enquadramento, o acesso aos fundos estruturais e de coesão posteriormente reforçados e institucionalizados pelo Tratado de Maastricht assumiu um papel decisivo, pois permitiu a modernização das infraestruturas, a expansão do sistema educativo, a qualificação da administração pública e a promoção do desenvolvimento regional.

É, por isso, dificil de contestar que, sem a integração na União Europeia, Portugal dispunha de instrumentos financeiros e institucionais de dimensão comparável para se modernizar, em tão curto espaço de tempo, a transformação estrutural do país em múltiplos setores estratégicos.

Os custos da integração

Todavia, um balanço intelectualmente honesto exige reconhecer que este processo não foi linear nem isento de custos. A liberalização económica e a plena exposição à concorrência europeia provocaram a desarticulação de sectores produtivos tradicionais, fenómenos de desindustrialização e o agravamento de desigualdades territoriais, contribuindo para o abandono de vastas regiões do interior. Estes efeitos revelam os limites de uma integração excessivamente orientada pelo mercado, apesar dos objetivos de coesão económica, social e territorial consagrados no artigo 174.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

No plano institucional, a progressiva europeização das políticas públicas intensificada com a adesão à União Económica e Monetária colocou de forma particularmente clara a questão da soberania. A transferência da política monetária para o Banco Central Europeu, nos termos do artigo 127.º do TFUE, reduziu significativamente a margem de decisão nacional, realidade que se tornou especialmente visível durante a crise financeira e a subsequente intervenção da Troika. Esse período evidenciou um problema estrutural do projeto europeu: a integração económica avançou mais rapidamente do que a integração política e democrática, criando um défice de legitimidade que ainda hoje fragiliza a relação entre a União e os cidadãos.

Entre a Europa que escolhemos e o país que somos

Quarenta anos depois, o balanço global da integração europeia é positivo, mas isso não é sinónimo de uma adesão acrítica, dogmática ou servil. Portugal deve continuar a abraçar o projeto europeu e os seus valores fundamentais — consagrados no artigo 2.º do Tratado da União Europeia, como a

democracia, o Estado de direito, a liberdade e a solidariedade — mas nunca à custa da sua soberania política essencial, da sua identidade histórica e das suas tradições culturais. Uma Europa forte não se constrói pela diluição das nações, mas pela sua valorização enquanto atores políticos centrais e soberanos.

O futuro da União Europeia nos dias de hoje depende da sua capacidade de corrigir os seus défices democráticos, reforçar a proximidade aos cidadãos, combater desigualdades territoriais persistentes e responder de forma eficaz e convicta aos desafios geopolíticos, tecnológicos e sociais do nosso tempo. Para Portugal, o desafio é afirmar uma presença europeia exigente, ativa e estratégica defendendo uma integração que seja funcional e que respeite a soberania nacional.

O percurso iniciado a 12 de junho de 1985 e concretizado a 1 de janeiro de 1986 representa, em última análise, a reentrada definitiva de Portugal no espaço político europeu após um longo período de isolamento. Quatro décadas depois, continuo convicto de que a integração europeia foi essencial para a consolidação da democracia e para o desenvolvimento do país. O desafio do presente é garantir que essa integração continue a servir Portugal respeitando a sua soberania, identidade e tradições e que a Europa permaneça um instrumento ao serviço das nações e dos cidadãos, e não um fim abstrato desligado da história e da vontade democrática dos povos que a compõem.