As escolas deveriam ser lugares de aprendizagem e proteção, mas para muitos jovens transformam-se em cenários de medo. O bullying é uma violência invisível, tantas vezes banalizada ou escondida sob a desculpa da “brincadeira”. No entanto, as consequências estão longe de ser inofensivas. Quando um jovem é alvo de humilhação sistemática, insultos, exclusão ou agressões, não está apenas a viver um episódio desagradável: está a ser ferido na sua identidade, naquela fase em que o “eu” ainda está a ser construído.

É fácil desvalorizar. Professores que dizem “eles acabam por se entender”, pais que acreditam que “faz parte do crescimento”, colegas que assistem em silêncio por medo de serem os próximos. Esta normalização do bullying é talvez tão grave como o ato em si. Ao não reconhecer a violência, a escola envia uma mensagem clara: o sofrimento do outro pode ser ignorado. É nesse silêncio coletivo que o agressor encontra espaço para continuar e a vítima se sente cada vez mais sozinha.

O impacto psicológico do bullying é profundo. Estudos mostram que jovens vítimas de bullying têm maior probabilidade de desenvolver ansiedade, depressão, perturbações alimentares e até ideação suicida. Mas há algo mais subtil e igualmente devastador: a forma como estas experiências corroem a autoestima, a confiança e a perceção de valor próprio. A identidade que se constrói sob o peso da rejeição e da violência fica marcada por cicatrizes que podem acompanhar a vida adulta. Muitos adultos que hoje sofrem em relações, no trabalho ou em contextos sociais carregam ainda as sombras da violência vivida nos corredores da escola.

Há também um impacto silencioso nos que assistem. Os colegas que testemunham bullying e nada fazem aprendem, cedo, que a omissão é uma forma de sobrevivência. Esta lição distorcida prepara cidadãos menos dispostos a intervir perante injustiças. O bullying, assim, não destrói apenas a vítima: fragiliza o tecido moral de toda a comunidade escolar.

Combater o bullying exige mais do que slogans. Exige uma ação educativa consistente, que vá além de “semanas temáticas” ou cartazes afixados. É necessário capacitar professores para identificar sinais precoces, dar voz às vítimas sem medo de represálias, responsabilizar agressores de forma construtiva e envolver famílias na prevenção. Não basta punir, é preciso educar para a empatia, ensinar o valor da diferença e mostrar que a violência nunca é aceitável, mesmo quando se disfarça de brincadeira.

A psicoterapia, conduzida por psicólogos, pode ter aqui um papel central. É ela que ajuda a vítima a reconstruir a autoestima, a ressignificar experiências dolorosas e a recuperar a confiança no outro. Ao contrário de “terapias alternativas” sem fundamento, a psicoterapia baseia-se em ciência e ética, oferecendo ferramentas reais para lidar com o trauma. Valorizar o acesso dos jovens a psicólogos escolares não é um luxo: é uma necessidade urgente para travar os efeitos silenciosos desta violência.

É importante também recordar que o bullying não termina com a adolescência. Muitas formas de assédio no trabalho, exclusão social ou violência simbólica em ambientes adultos são continuação de padrões aprendidos e tolerados na escola. Ao combater o bullying na infância, não estamos apenas a proteger os mais novos: estamos a formar cidadãos mais conscientes, mais empáticos e mais capazes de construir uma sociedade justa.

A escola não pode ser um lugar onde o silêncio do medo se sobrepõe à voz da dignidade. É responsabilidade de todos – educadores, famílias, colegas e sociedade – garantir que nenhuma criança ou jovem se sente invisível no seu sofrimento. O bullying não é uma fase nem uma brincadeira. É violência. E a forma como a enfrentamos dirá muito sobre o tipo de sociedade que estamos dispostos a construir.