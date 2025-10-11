Vivemos numa época em que as terapias alternativas proliferam em cada esquina,  anunciadas como soluções rápidas e naturais para todo o tipo de sofrimentos. São  apresentadas como se fossem iguais ou até superiores à medicina ou à psicologia, apenas  por serem “menos invasivas” ou “mais espirituais”. Porém, a realidade é bem diferente:  a esmagadora maioria destas práticas carece de qualquer fundamento científico e, longe  de serem apenas inofensivas, podem ser perigosas. Prometem cura, mas oferecem apenas  ilusão.

É preciso desfazer um equívoco comum: nem toda a prática de ajuda ao bem-estar é  terapia. O termo “terapia” deve estar reservado a intervenções reconhecidas e validadas  cientificamente. É neste ponto que se distingue a psicoterapia, prática clínica exclusiva  dos psicólogos, das chamadas terapias alternativas. Enquanto estas se sustentam em  crenças, tradições ou marketing, a psicoterapia assenta em décadas de investigação,  modelos teóricos consistentes e métodos que foram testados em estudos rigorosos.

A psicoterapia é diferente porque não se limita a acalmar momentaneamente, mas procura  compreender, em profundidade, os processos psicológicos que estão na origem do  sofrimento. É conduzida por profissionais formados academicamente, sujeitos a  regulamentos éticos e a uma ordem profissional que assegura padrões de qualidade. Não  se trata de inventar explicações mágicas, mas de trabalhar com técnicas validadas que  permitem às pessoas desenvolver estratégias para lidar com as suas dificuldades e  melhorar a sua saúde mental.

Já as terapias alternativas exploram um terreno perigoso: o da vulnerabilidade de quem  sofre. Quem está em desespero procura respostas rápidas, e é precisamente aí que surgem  os que vendem “energias”, “reprogramações” ou “curas naturais”. O problema não é  apenas o dinheiro perdido, mas o tempo desperdiçado. Quantos não adiam procurar um  psicólogo ou um médico porque acreditam que uma sessão de reiki, uma leitura de  chakras ou uma dieta milagrosa vão resolver os seus problemas? Esse atraso pode  significar o agravamento de doenças mentais e físicas, transformando sofrimento em  tragédia.

Outro ponto crucial é a responsabilidade profissional. O psicólogo não promete resultados  milagrosos, porque sabe que cada processo é único e complexo. Compromete-se, isso  sim, com um percurso fundamentado, avaliando e ajustando estratégias de forma  contínua. Já nas terapias alternativas, o “terapeuta” pode dizer o que quiser, sem provas,  sem escrutínio e sem consequências éticas ou legais. Essa ausência de responsabilidade  transforma a relação numa perigosa relação de poder, onde quem sofre fica ainda mais vulnerável.

É certo que a medicina e a psicologia não têm todas as respostas. Mas têm uma diferença  fundamental: estão abertas ao erro, à correção, ao progresso científico. Quando uma  técnica psicológica não resulta, é testada, avaliada e comparada. É substituída por  abordagens mais eficazes. O conhecimento cresce e melhora. Já as terapias alternativas  permanecem imutáveis, repetindo os mesmos mantras de sempre, sem qualquer evidência  que resista ao crivo da investigação.

Não se trata de negar que algumas práticas alternativas possam oferecer uma sensação de  relaxamento momentâneo. Mas sensação não é tratamento. Alívio não é cura. Bem-estar  temporário não substitui intervenção clínica. A psicoterapia, conduzida por psicólogos,  não promete atalhos nem milagres. Oferece, sim, um espaço de confiança, reflexão e  mudança, que permite enfrentar os problemas de forma estruturada e eficaz. É por isso  que salva vidas, ao contrário das promessas vazias que tantas vezes conduzem a  desilusões dolorosas.

A sociedade tem de ser clara: saúde mental é assunto sério e deve estar nas mãos de  profissionais qualificados. A banalização da palavra “terapia” apenas serve para confundir  e fragilizar quem já está vulnerável. Quem promete curar deve provar. E só a psicoterapia,  pela sua base científica e rigor ético, pode reclamar legitimidade para ser chamada assim.  O resto é ilusão, e no campo da saúde a ilusão pode custar caro.