Nunca se falou tanto em bem-estar e em felicidade como hoje. Livros, palestras, cursos e publicações nas redes sociais prometem fórmulas rápidas para alcançar uma vida plena. O discurso é sedutor: se estivermos sempre positivos, nada nos poderá derrubar. Contudo, esta insistência num estado de felicidade permanente acabou por criar uma nova forma de opressão: a ideia de que sentir tristeza, angústia ou cansaço é um fracasso pessoal.

A chamada “ditadura da felicidade” não nega apenas o sofrimento, transforma-o em algo socialmente inaceitável. Quem não está sempre sorridente arrisca-se a ser visto como ingrato ou derrotista. As redes sociais amplificam este fenómeno, oferecendo um palco de vidas cuidadosamente editadas, onde só cabem viagens, conquistas e momentos luminosos. O resultado é uma comparação constante que alimenta culpa e frustração em quem não consegue corresponder a esse ideal inatingível.

A verdade é que ninguém está sempre bem. A vida humana é feita de altos e baixos, de momentos de alegria e de fases de dor. Tornar obrigatório o otimismo é desumanizar a experiência de viver. É como se apenas uma parte das emoções fosse legítima, relegando todas as outras para a sombra. Mas negar a tristeza não a elimina: apenas a torna mais pesada, porque agora, além de sofrer, a pessoa sente-se culpada por não estar a “cumprir” o mandamento da felicidade.

A pressão para estar sempre bem também tem consequências na saúde mental. Em vez de procurar ajuda quando sente dor emocional, muita gente força-se a manter a aparência de que tudo está sob controlo. O silêncio instala-se, e com ele o risco de que problemas tratáveis se transformem em crises graves. A sociedade, que tanto valoriza a imagem da felicidade, acaba por se mostrar pouco preparada para lidar com a vulnerabilidade real.

É aqui que a psicoterapia, conduzida por psicólogos, se distingue do mercado da autoajuda rápida. Ao contrário das promessas ilusórias de bem-estar instantâneo, a psicoterapia reconhece a complexidade da experiência humana. Valida a tristeza, a raiva, o medo, mostrando que estas emoções não são sinais de fracasso, mas partes legítimas da vida. Mais do que ensinar a “estar sempre feliz”, a psicoterapia ajuda a viver de forma autêntica, com espaço para todas as emoções.

O discurso da felicidade obrigatória também serve interesses económicos. Indústrias inteiras prosperam à custa da promessa de bem-estar eterno: desde suplementos e cursos motivacionais até gadgets de “gestão de humor”. A felicidade transforma-se num produto, vendida em embalagens apelativas, mas incapaz de responder ao que é mais humano em nós: a imperfeição e a vulnerabilidade. Esta mercantilização da alegria cria consumidores crónicos, sempre à procura da próxima técnica, sem nunca encontrar o tal estado permanente prometido.

Aceitar a imperfeição não significa resignar-se ao sofrimento, mas sim reconhecer que a vida é plural. É na oscilação entre dor e prazer, perda e conquista, que se constrói sentido. O desafio não é estar sempre feliz, mas aprender a lidar com os momentos em que não se está. Só assim a felicidade, quando surge, deixa de ser obrigação para voltar a ser genuína.

A ditadura da felicidade é subtil porque se apresenta como uma promessa positiva. Mas, na prática, transforma-se em mais uma forma de pressão social. Libertar-nos dela exige coragem para reconhecer que não estamos sempre bem, e que isso não nos torna menos válidos, apenas mais humanos.