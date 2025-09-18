Em Portugal, nas autarquias, as pessoas escolhem pessoas. Os partidos contam, mas o que pesa é a reputação de quem está no terreno, a forma de liderar, a capacidade de resolver. Este ano isso fica ainda mais evidente: entramos na fase final para a eleição dos órgãos autárquicos a 12 de outubro, com centenas de candidaturas em disputa e um país atento ao que acontece no bairro, na freguesia e no município.

Há um dado estrutural que marca estas eleições: a reposição de 302 freguesias, após a desagregação de 135 uniões e a migração de mais de novecentos mil eleitores para as novas delimitações. Para muitas comunidades, é o regresso de identidades locais que se sentiram diluídas desde 2013; para o sistema administrativo, é uma operação exigente pela escala e pela logística. O essencial agora é transformar proximidade em serviço público com qualidade, com competências claras e organização desde o primeiro dia.

Também teremos renovação real de equipas: mais de uma centena de presidentes de câmara estão impedidos de recandidatura por limite de mandatos. Isso abre espaço a novas lideranças e a grupos de cidadãos eleitores em vários concelhos. A concorrência é saudável quando traz planos exequíveis e uma ideia simples: priorizar o que melhora a vida das pessoas e faz a economia local funcionar.

Lisboa e Porto: placas tectónicas do poder local

As duas maiores cidades são mais do que dois resultados; são sinais de época.

Lisboa joga-se em três frentes: habitação com previsibilidade, mobilidade útil e licenciamentos claros. Quem vencer não herda apenas um orçamento; herda um ciclo urbano que pede reabilitação consistente, regras estáveis e uma visão que ligue o centro às freguesias limítrofes. A cidade-país exige liderança com equipa, capacidade de compromisso numa assembleia municipal plural e soluções que se veem no dia a dia, do tempo de resposta no urbanismo ao conforto do espaço público.

Porto entra numa transição simbólica: fecha-se um ciclo de liderança independente que marcou a última década e abre-se outro onde a palavra-chave é coordenação metropolitana. Habitação, pressão turística, mobilidade e cultura são temas conhecidos; o teste novo é governar em rede com Gaia, Matosinhos e o restante da AMP. Quem mostrar essa capacidade soma capital político nacional e dá o tom para a próxima fase do Norte urbano.

Em Lisboa e no Porto, como no resto do país, não espero um voto estritamente ideológico; espero um voto de avaliação: quem tem mãos para a cidade, quem monta equipas, quem explica prioridades com clareza.

Desagregação: proximidade em estado puro e responsabilidade

Repor freguesias não é um detalhe técnico; é política de proximidade. A decisão devolve pertenças e reativa redes de participação, mas pede transição sem falhas: instalações, inventários, equipas e atendimento têm de acompanhar o novo mapa. O ganho potencial é grande — representatividade e confiança — se as juntas e câmaras acertarem no arranque. Aqui, os eleitos serão avaliados pelos primeiros cem dias: se os serviços respondem, se o canal com os cidadãos é simples e se a máquina administrativa acompanha a mudança.

A reposição de freguesias acrescenta encargos e responsabilidades, exigindo reorganização de recursos e prioridades. A proximidade tem custos, e só com planeamento será possível que este reforço da democracia local não se traduza em fragilidade orçamental.

Executar fundos e gerir recursos: o teste estrutural

Há ainda uma frente estrutural que atravessa todos os concelhos: a execução dos fundos europeus e a sustentabilidade financeira das autarquias. O PRR entra em fase decisiva, o PT2030 já abre avisos e os próximos executivos locais terão de mostrar capacidade para transformar milhões em resultados visíveis. Não basta aprovar projetos; é preciso executá-los com rigor, transparência e impacto no terreno, porque será aí que os cidadãos avaliarão se os milhões anunciados correspondem, ou não, a progresso real.

O que se pode ler em chave nacional?

Autárquicas não mudam governos. Mas definem o vento.

Porque revelam a direção para onde sopra a confiança política. Foi o que aconteceu em 2001: António Guterres não caiu nas legislativas, mas na leitura política que resultou das autárquicas.

Na noite eleitoral, disse que, se ignorasse o resultado das urnas, o país cairia “inevitavelmente num pântano político”, ou seja, uma erosão de confiança que inviabilizaria a sua governação. Não era o fim do governo pelo voto nacional, mas o prenúncio de um vento contrário que se tornara impossível de enfrentar.

É esse o poder das eleições locais: não mudam maiorias em São Bento, mas podem legitimar ou fragilizar quem lá está. Funcionam como uma bússola que indica a força e a direção do vento político em Portugal.

O PSD, que governa o país, joga mais do que câmaras municipais: joga autoridade política. Se perder terreno visível, designadamente capitais, grandes áreas urbanas, saldo líquido de câmaras, arrisca-se a alimentar a narrativa de perda de fôlego e a ver diminuída a sua margem para executar reformas. Se, pelo contrário, estabilizar ou conquistar cidades relevantes, ganha legitimidade reforçada para governar com confiança.

O PS está na oposição e precisa destas eleições para mostrar vitalidade. Se recuperar autarquias-símbolo ou melhorar o seu saldo, sinaliza reconstrução e capacidade de mobilizar quadros locais. Se falhar, prolonga a sua travessia no deserto e adia, inevitavelmente, o regresso ao centro do palco político.

O Chega não será medido apenas pelos votos, mas pelo poder local real. Se conquistar presidências de câmara ou for decisivo em executivos, ganha lastro organizativo e passa a ser testado na governação. Se crescer sem governar, fica a meio caminho.

A CDU continuará a medir forças nos seus bastiões tradicionais, sobretudo no Alentejo, onde joga a sobrevivência do seu peso autárquico. O Bloco de Esquerda tenta manter presença em Lisboa e algumas freguesias urbanas, mas com dificuldades em traduzir influência em governação. O CDS, hoje residual, arrisca-se a sobreviver apenas em coligações.

Partidos mais pequenos, como o PAN ou o Livre, jogam sobretudo em nichos urbanos e de opinião, sem impacto estrutural no mapa autárquico.

Já os independentes e coligações locais baralham o tabuleiro. Mostram que o eleitor valoriza soluções concretas acima das siglas. Em vários municípios, a chave não está na sigla, mas na capacidade de unir e executar. E isso, mesmo em escalas locais, molda perceções nacionais.

Lisboa e Porto funcionam como aceleradores dessa leitura. Uma mudança em qualquer uma destas cidades terá eco nacional imediato. Se houver continuidade com boa execução, quem fica ganha o prémio da estabilidade. No resto do país, a mensagem será pragmática: os cidadãos premeiam quem resolve, quem entrega resultados e quem fala de forma clara.

As autárquicas são a política em proximidade, mas também o sismógrafo da democracia: não derrubam governos, mas antecipam os seus tremores.

O mandato ganha-se na execução serena

Depois da campanha vêm as contas e a gestão diária. O próximo ciclo cruza investimento cofinanciado em fase decisiva, reorganização administrativa em várias freguesias e a necessidade de escolhas orçamentais com cabeça. O que peço como cidadão e gestor é simples: previsibilidade em licenciamentos e obras, serviços urbanos que funcionam e uma relação adulta com o setor social e as empresas locais. É assim que se fixam famílias, que se atrai investimento e que se evita que a política local se perca em ruído.

As autárquicas de 2025 vão confirmar o que muitos sabem e vivem todos os dias: quando a política se faz de proximidade, as pessoas escolhem pessoas. Não é a cor da bandeira que pesa mais, é a confiança em quem conhece o terreno, fala com clareza e resolve problemas sem espetáculo. Lisboa e Porto vão marcar o tom mediático, mas o futuro joga-se sobretudo nas centenas de freguesias e municípios que, longe das luzes, seguram o país. É aí que a democracia portuguesa se reforça: na competência e na confiança.

Porque, em última análise, a política autárquica resume-se a isto: pessoas, problemas resolvidos e necessidades satisfeitas. É o nível mais escrutinado da democracia, vivido de forma próxima e direta, onde não há espaço para encenações prolongadas. E, talvez por isso, seja também o mais genuíno lembrete de que sem proximidade não há democracia.

Nota biográfica: Luís Monteiro Carvalho é CEO da GestPub – Gestão Pública e Consultoria Autárquica e da GestPME – Gestão e Consultoria Empresarial. Trabalha em financiamento europeu, governação local e competitividade das PME.

Declaração de interesses: exerce atividade de consultoria nas áreas referidas. O texto baseia-se em informação pública e análise independente, sem referência a clientes.