Expressões populares como “crise na Ucrânia” ou “guerra na Ucrânia” levam muitas pessoas a acreditar que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia é um problema regional na Europa Central e Oriental. De acordo com este erro de julgamento, uma liderança ucraniana mais submissa à Rússia não só poderia ter evitado a infeliz guerra. Kiev poderia, alegadamente, ainda impedir uma nova conflagração do conflito e a propagação da «guerra na Ucrânia» para outras partes da Europa Oriental e além, através de concessões territoriais e políticas a Moscovo.

Numa perspetiva histórica e comparativa, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia parece muito diferente. É apenas uma das várias manifestações do neoimperialismo de Moscovo e apenas uma expressão de evoluções regressivas mais gerais no mundo desde o final do século XX. O ataque da Rússia à Ucrânia é apenas uma repetição, manifestação e antecipação de patologias que assolam não só a Europa Central e Oriental, mas também outras regiões do mundo. A chamada «crise ucraniana» não é um caso isolado nem um problema local. É menos um gatilho do que um sintoma de uma desintegração mais ampla da ordem geopolítica e jurídica do planeta nos últimos anos.

Ao mesmo tempo, a guerra russo-ucraniana é uma luta pelo futuro da Europa. Além disso, a autodefesa da Ucrânia visa defender os princípios gerais da imutabilidade das fronteiras estatais e da inadmissibilidade de atos de genocídio, como o atual deslocamento, deportação e russificação de crianças ucranianas desacompanhadas pela Rússia. A guerra afeta a integridade de toda a ordem da ONU estabelecida após a Segunda Guerra Mundial, pois questiona o direito à existência da república ucraniana como membro integrante das Nações Unidas, que, ao contrário da Federação Russa, é membro da ONU desde 1945. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem, portanto, um significado não apenas pan-europeu, mas também global.

A guerra da Rússia é, sem dúvida, apenas uma das várias manifestações da atual desordem internacional. No entanto, o seu curso e resultado podem acelerar ou retardar, se não reverter, o atual declínio geral no respeito pelas regras elementares das relações entre Estados. Mesmo um sucesso parcial de Moscovo na Ucrânia desestabilizaria permanentemente o direito e a ordem internacionais. Poderia desencadear novas corridas ao armamento e conflitos armados, não só na Europa, mas também noutras regiões do mundo.

Por outro lado, uma defesa bem-sucedida da Ucrânia teria três efeitos positivos na segurança internacional, na democracia global e no desenvolvimento mundial. Em primeiro lugar, uma vitória ucraniana estabilizaria a ordem da ONU baseada em regras que surgiu após 1945 e se consolidou com a autodestruição do bloco soviético após 1989. Segundo, promoveria um renascimento das tendências de democratização em todo o mundo, que estão estagnadas desde o início do século XXI e precisam de um novo impulso. E terceiro, a experiência da Ucrânia em defesa nacional e reforma do Estado pode contribuir para a inovação global e a revitalização em várias áreas, desde a cibersegurança e o uso de drones até a reforma da administração pública em países em transição.

Um sucesso ucraniano estabilizaria a ordem internacional

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é apenas uma das várias tentativas de Estados poderosos de expandir as suas esferas de influência nas respetivas regiões, desde o fim da Guerra Fria. Na sequência do renascimento das práticas de política externa anteriores a 1945, governos revisionistas estão a tentar ou a planear expandir-se sem ser convidados para os países vizinhos. As operações militares resultantes têm sido ou são ofensivas, repressivas e não provocadas, em vez de defensivas, humanitárias e preventivas. Várias autocracias revanchistas estão a tentar substituir o direito internacional pelo princípio da lei do mais forte.

Um dos primeiros exemplos do período pós-Guerra Fria foi a anexação do Kuwait pelo Iraque em 1990, que foi revertida por uma coligação internacional em 1991. Outro exemplo da década de 1990 foi a agressão revanchista da Sérvia contra outras ex-repúblicas jugoslavas que outrora foram governadas a partir de Belgrado. Durante este período, a Rússia também começou a criar «repúblicas» separatistas controladas a partir de Moscovo na Moldávia (ou seja, a Transnístria) e na Geórgia (ou seja, a Abcásia e a «Ossétia do Sul»). Ao mesmo tempo, Moscovo reprimiu impiedosamente o surgimento de uma república chechena independente no seu próprio território.

A atenção militar total do Kremlin só recentemente se voltou para a Ucrânia. Moscovo não só criou as chamadas «Repúblicas Populares» nas regiões ucranianas orientais de Donetsk e Luhansk em 2014, com tropas parcialmente irregulares e parcialmente regulares, como também ocupou e anexou a península ucraniana da Crimeia à Federação Russa. Oito anos depois, a Rússia também incorporou ilegalmente as regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson no seu território oficial. Ao contrário das tentativas do Iraque e da Sérvia na década de 1990, a resposta da comunidade internacional às revisões de fronteiras da Rússia permaneceu tímida. As respostas tímidas do Ocidente apenas levaram a um maior aventureirismo russo. Moscovo exige agora que Kiev ceda voluntariamente todas as partes das quatro regiões continentais ucranianas que a Rússia anexou em 2022. Isto inclui mesmo algumas partes do território estatal da Ucrânia que as tropas russas nunca conseguiram capturar.

O objetivo final do Kremlin continua a ser a aniquilação da Ucrânia como Estado soberano e da nação ucraniana como comunidade cultural independente da Rússia.

Ao mesmo tempo, Pequim está a desrespeitar as regras de conduta estabelecidas nos mares do Sul e da China Oriental e a intensificar os preparativos para incorporar a República da China em Taiwan na República Popular pela força. A Venezuela reivindicou territórios pertencentes à vizinha Guiana. Neste contexto, é provável que numerosos políticos, diplomatas e estrategas revisionistas de outros países estejam a tramar planos expansionistas semelhantes.

A incorporação oficial de territórios ucranianos no território russo por Moscovo constitui uma violação particularmente grave das normas internacionais. Estas anexações foram levadas a cabo por um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, apesar de este órgão ter sido criado em 1945 para impedir, entre outras coisas, tais revisões de fronteiras, que até então eram frequentes. O comportamento do Kremlin também é preocupante tendo em conta o papel da Rússia como Estado oficial detentor de armas nucleares e depositário do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) de 1968.

Com a sua tentativa de desmembrar permanentemente ou mesmo destruir a Ucrânia, a Rússia está a agir em contradição direta com o seu estatuto especial no Conselho de Segurança da ONU e no TNP, bem como com a responsabilidade especial pela ordem internacional do pós-guerra que isso implica. O Kremlin está a fazer isso mesmo que a Ucrânia seja um membro oficial da ONU, uma república fundadora da ONU em 1945 e um Estado oficial sem armas nucleares no âmbito do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Isto mina os fundamentos normativos, políticos e psicológicos tanto das Nações Unidas como do regime mundial de não proliferação nuclear. A Rússia transformou os seus privilégios como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e como Estado oficial com armas nucleares ao abrigo do TNP em instrumentos para tentar expandir oficialmente o seu já vasto território estatal e erradicar uma nação independente que outrora fora colónia dos impérios czarista e soviético.

Uma vitória ucraniana sobre a Rússia seria, portanto, não apenas um triunfo regional para o direito internacional e a justiça, mas um acontecimento de maior significado. Um sucesso ucraniano poderia tornar-se um fator importante na consolidação da ordem pós-guerra da ONU, no desenvolvimento de relações internacionais baseadas em regras e na dissuasão de futuras revisões de fronteiras em todo o mundo. Por outro lado, uma derrota da Ucrânia ou uma vitória injusta a favor da Rússia alimentaria o irredentismo territorial em todo o planeta e normalizaria a guerra genocida. A luta da Ucrânia pela independência é, portanto, tanto uma expressão de problemas globais mais amplos quanto, se bem-sucedida para Kiev, um instrumento para resolvê-los.

O sucesso da Ucrânia revitalizaria a democratização internacional

O ataque da Rússia à Ucrânia não é apenas um dos vários desafios recentes a princípios como a soberania nacional e a imutabilidade das fronteiras. Faz também parte de uma tendência política global negativa mais ampla no início do século XXI, nomeadamente o confronto crescente entre a democracia e a autocracia e o enfraquecimento da primeira. A escalada deste conflito político fundamental manifesta-se, entre outras coisas, no ataque concertado dos antidemocratas russos, norte-coreanos, chineses e iranianos à Ucrânia como um Estado-nação relativamente liberal, aberto e pluralista, pelo menos no contexto pós-soviético.

Um fator interno importante na invasão da Ucrânia pela Rússia desde 2014 é que as guerras de Putin desde 1999 têm servido repetidamente como fontes de popularidade, integridade e legitimidade para o seu regime antidemocrático. As análises do apoio público russo ao autoritarismo por vezes ignoram o facto de que a punição militar, a subjugação e/ou a opressão de povos amantes da liberdade, como os chechenos, georgianos e ucranianos, encontram ampla aprovação entre muitos russos comuns. O apoio de grande parte da população russa às intervenções militares vitoriosas — especialmente no território dos antigos impérios czarista e soviético — é um importante recurso político e base social para o regime cada vez mais autocrático de Putin.

Essas tendências regressivas já eram evidentes na Rússia semidemocrática de Ieltsin na década de 1990, com as intervenções militares descaradas de Moscovo nos conflitos internos das repúblicas da Moldávia e da Chechénia em 1992 e 1994, respetivamente. Sob Putin como primeiro-ministro (1999-2000, 2008-12) e como presidente até hoje, no entanto, a brutalidade das operações armadas da Rússia, especialmente fora de suas fronteiras, aumentou rapidamente. Essa radicalização não é apenas uma consequência da escalada do irredentismo russo em si, mas também um efeito de mudanças fundamentais no regime político dentro da Rússia. A crescente agressividade de Moscovo no exterior tem sido acompanhada por uma repressão à dissidência interna desde que Putin chegou ao poder em agosto de 1999.

A crescente agressividade do Kremlin em relação ao Ocidente e à Ucrânia não foi uma coincidência após as revoltas antiautoritárias ucranianas de 2004 e 2014. Teve muito a ver com as vitórias triunfantes das revoluções liberal-democráticas da Revolução Laranja e do Euromaidan naqueles anos. O desenvolvimento político interno da Ucrânia não só desafia as pretensões neoimperialistas da Rússia sobre a sua maior ex-colónia. O Estado ucraniano em democratização é também um contraprojeto conceptual ao modelo de Estado autoritário que prevalece no espaço pós-soviético. A mera existência de uma Ucrânia relativamente democrática põe em causa a legitimidade das autocracias pós-comunistas na Rússia, Bielorrússia, Azerbaijão e Ásia Central.

A luta ucraniana pela independência não é, portanto, apenas uma defesa do direito internacional e da ordem internacional, mas também uma batalha pela democracia mundial. O conflito entre forças pró e antidemocráticas é global e já se intensificara antes, paralelamente e independentemente da guerra russo-ucraniana. Ao mesmo tempo, o confronto entre a autocracia russa e a democracia ucraniana é uma batalha particularmente épica entre os dois princípios políticos de ordem, no coração da Europa.

Se a Ucrânia vencer, a aliança internacional dos democratas prevalecerá, enquanto o eixo dos autocratas em torno de Putin perderá. Nesse cenário, não só outras democracias se tornarão mais seguras, autoconfiantes e dinâmicas. É também provável que regimes mais autoritários vacilem, especialmente na Europa Oriental, no Cáucaso e na Ásia Central. A difusão, o efeito cascata ou o efeito dominó de tais mudanças no espaço pós-soviético poderiam, por sua vez, dar um novo impulso à democratização em outros lugares.

Por outro lado, um sucesso militar ou uma vitória da Rússia na Ucrânia encorajaria regimes autocráticos e políticos antidemocráticos em todo o mundo. Nesse cenário, as formas democráticas de governo e as sociedades abertas seriam estigmatizadas como fracas, ineficazes e impotentes. O recente declínio global da democracia não seria revertido, mas continuaria e possivelmente se aceleraria. A chamada “crise da Ucrânia” não é a causa dos problemas atuais enfrentados pela ideia de democracia em todo o mundo. No entanto, uma solução justa, internacionalmente legal e duradoura para ela reviveria a democratização internacional.

O sucesso da Ucrânia ajudaria a transferir inovações úteis

Um terceiro aspeto, até agora subestimado, da contribuição de Kiev para o progresso global é o número crescente de novos desenvolvimentos cognitivos, institucionais e tecnológicos na Ucrânia que também podem ser aplicados noutros lugares. Mesmo antes da escalada da guerra russo-ucraniana em 2022, Kiev iniciou uma série de reformas internas que também são relevantes para a modernização de outros países em transição. Após a vitória da revolta Euromaidan, ou «Revolução da Dignidade», em fevereiro de 2014, a Ucrânia iniciou uma reestruturação fundamental da relação entre o Estado e a sociedade.

Isto incluiu a criação de várias novas instituições para combater a corrupção, incluindo um tribunal anticorrupção e um Ministério Público anticorrupção, bem como uma agência de prevenção da corrupção e um gabinete de investigação para casos de suborno. A novidade destas instituições é que se dedicam exclusivamente à prevenção, deteção e repressão do desvio de fundos, fraude e nepotismo. Em abril de 2014, a Ucrânia iniciou uma profunda descentralização do seu sistema de administração pública, que conduziu à municipalização abrangente do país. A reforma transferiu poderes, finanças e responsabilidades significativos dos níveis regional e nacional para órgãos de autogoverno local de comunidades amalgamadas, que agora se tornaram importantes centros de poder na Ucrânia.

A revolução Euromaidan também levou a uma reformulação das relações entre organizações estatais e não estatais. Como outros países pós-soviéticos, a Ucrânia independente sofreu no início com a alienação entre funcionários do Estado central e ativistas da sociedade civil. Após a vitória da «Revolução da Dignidade» em 2014, esta divisão começou a diminuir. Por exemplo, o famoso «Pacote de Reformas de Reanimação» de Kiev é uma coligação de grupos de reflexão independentes, institutos de investigação e organizações não governamentais que preparou importantes novas leis de reforma para a Verkhovna Rada (Conselho Supremo), o parlamento unicameral da Ucrânia, ao longo dos últimos 10 anos.

Também em 2014, a Ucrânia, a Moldávia e a Geórgia assinaram acordos de associação de longo alcance com a UE, únicos nesta forma. Os três pactos bilaterais gigantescos vão muito além dos acordos de cooperação mais antigos entre a União Europeia e países não membros. Incluem as chamadas zonas de comércio livre profundas e abrangentes entre a UE e os três Estados pós-soviéticos associados. Desde 2014, estes acordos de associação particularmente amplos têm vindo a integrar gradualmente as economias ucraniana, moldava e georgiana na economia europeia. Estas e outras inovações regulatórias relacionadas com a Ucrânia ou originárias deste país têm um significado normativo mais amplo e um maior potencial político. Oferecem modelos de reforma, modelos institucionais e lições históricas para outros países em transição, atuais e futuros, não apenas no espaço pós-soviético.

A experiência da Ucrânia pode ser útil para várias nações que procuram fazer a transição de uma ordem tradicional para uma ordem liberal, de uma política clientelista para uma política pluralista, de uma sociedade fechada para uma sociedade aberta, de uma oligarquia para uma poliarquia, de um governo centralizado para um governo descentralizado e de uma mera cooperação para uma associação profunda com a UE.

Embora os desenvolvimentos pós-revolucionários da Ucrânia sejam particularmente relevantes para os países em transição, as suas recentes experiências e inovações relacionadas com a guerra também são suscetíveis de interessar às democracias estabelecidas, nomeadamente aos Estados-Membros da OTAN. Este potencial de difusão diz respeito tanto aos conhecimentos adquiridos na Ucrânia sobre as ameaças híbridas e a forma de se defender contra elas, como à rápida modernização tecnológica e tática das forças armadas e de segurança ucranianas que combatem as tropas e os agentes russos no campo de batalha e no interior do país. Desde 2014, a Ucrânia tem sido alvo de ataques multilaterais de Moscovo — mais do que qualquer outro país do mundo — com unidades irregulares e regulares, nos meios de comunicação social e no ciberespaço, na política interna e externa, e nas suas infraestruturas, economia, bem como em instituições religiosas, académicas, educativas e outras instituições culturais.

Desde 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia está envolvida numa dramática luta pela sobrevivência contra um agressor nominalmente muito superior. O governo, o exército e a sociedade ucranianos tiveram de se adaptar de forma rápida, flexível e completa a este desafio existencial. Isto incluiu a rápida introdução de novos tipos de armas e aplicações, tais como uma vasta gama de veículos aéreos, aquáticos e terrestres não tripulados, e a sua utilização com a ajuda da inteligência artificial, entre outras coisas.

A Ucrânia teve de ser altamente inovadora numa série de tecnologias militares e de dupla utilização para resistir ao ataque mortal da Rússia. Em áreas como transmissão e armazenamento de energia, comunicações eletrónicas, verificação de informações, medicina de emergência, remoção de minas, psicoterapia pós-traumática e reintegração de veteranos, o governo e a sociedade ucranianos não tiveram outra escolha senão responder de forma rápida e decisiva. Embora a Ucrânia recorra frequentemente à experiência, ao equipamento e à formação estrangeiros, também está constantemente a desenvolver o seu próprio equipamento, abordagens e mecanismos inovadores que podem ser úteis noutros locais. O conhecimento e a experiência da Ucrânia serão particularmente benéficos para países que possam enfrentar desafios semelhantes.

A Ucrânia como solucionadora de problemas

Muitos observadores veem a Ucrânia apenas como um fator perturbador na manutenção ou restauração da ordem de segurança europeia e das práticas de cooperação internacional. No entanto, o aumento geral do revanchismo e do autoritarismo global nos últimos anos começou em grande parte independentemente dos desenvolvimentos na Ucrânia. A escalada regional do neoimperialismo de Moscovo no espaço pós-comunista em geral, e a obsessão genocida dos nacionalistas imperiais russos com a Ucrânia em particular, têm pouco a ver com a Ucrânia como tela de projeção para tais patologias russas. A Ucrânia, tal como a Moldávia, a Geórgia e outros Estados sob pressão externa, é apenas uma vítima e não a causa das crescentes tensões internacionais e tendências antidemocráticas.

O ataque militar russo à Ucrânia desde 2014 transformou este país europeu até então pouco notado — nolens volens — num ponto de inflamação para tendências regressivas globais. A escalada do ataque de Moscovo para uma invasão em grande escala em 2022 transformou a Ucrânia num objeto de decisões estratégicas sobre a futura ordem de segurança mundial, num confronto fatídico entre democracia e autocracia e numa fonte de importantes inovações técnicas e administrativas com potencial de difusão internacional. Na sequência da transformação da Ucrânia e dos esforços de defesa nacional nos últimos anos, os ucranianos estão a remodelar fundamentalmente o seu Estado, economia, exército e sociedade. As novas soluções, modelos de reforma e tecnologias-chave que surgiram e estão a emergir deste processo ucraniano são suscetíveis de interessar a muitos países em todo o mundo, se não forem de importância vital para alguns.