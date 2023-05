A Escola Superior de Saúde, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (anteriormente chamada de Escola Superior de Enfermagem ou Escola de Enfermagem de Viana do Castelo) comemorou 50 anos, no passado dia 16 de Março/2023, numa cerimónia pública recheada de lembranças, recordações, emoções e surpresas, onde não faltaram as palmas, os risos, a alegria, as lágrimas e a união em torno desta Instituição.

Foram 50 anos na vanguarda do ensino da Enfermagem, onde tantos bons Enfermeiros aprenderam a promover a saúde e a cuidar do cidadão doente e do próximo. Tantos jovens se fizeram excelentes enfermeiros, assumiram inúmeros papéis e desafios, foram e são líderes, rasgaram fronteiras, trabalharam e viajaram pelo mundo, deixando o nome da sua escola e de Viana do Castelo registado no mais nobre livro de memórias e de histórias – a memória e a gratidão das pessoas!

Foi pelo Decreto nº. 243/73 de 16 de Maio, que foi criada a Escola de Enfermagem de Viana do Castelo, tendo como vogal da Comissão Instaladora a Enfª. Maria Adelina Bandeira Correia, sendo directora desta escola durante vinte e sete anos. Ainda hoje é uma referência da enfermagem. Em Janeiro de 1974, num edifício do início do século XX, de linhas arquitetónicas imponentes, com características solarengas, que ainda hoje existe, na Av. Conde da Carreira, recebeu os primeiros alunos.

Nestes longos e lindos 50 anos, teve a Escola cinco directores, que, com as suas equipas enobreceram o caminho cheio de obstáculos, sinuoso, cheio de dificuldades, mas também de muitas conquistas, vitórias e essencialmente, o reconhecimento da Academia como símbolo mais alto do saber, das instituições, das entidades públicas e poder político, civil e religioso, dos enfermeiros e dos cidadãos. Foram estes cinco directores: Enfª. Adelina Bandeira Correia, Enfª. Ermelinda Ribeiro Jaques, Enf. Carlos Louzada Subtil, Enfª. Mara Rocha e Enfª. Aurora Pereira, os “obreiros”, os “artífices”, os “ourives”, os “sonhadores”, os gestores e líderes que lapidaram este diamante e o trouxeram até ao dia de hoje, numa cerimónia comemorativa que teve como lema “50 anos. Uma História feita de futuro”, tendo lugar uma sessão solene com uma conferência alusiva – “A formação de Enfermeiros e a identidade profissional” – e a apresentação de um livro comemorativo do 50º. Aniversário da Escola, com o título muito sugestivo “50 anos de trajectos e projectos”, recheado de história, de imagens, de texto e testemunhos que comovem e emocionam o leitor mais insensível. Que bela obra! Que dimensão social! Nesta cerimónia teve lugar a protocolar sessão de abertura com a presença de muitas autoridades, individualidades, convidados, profissionais, antigos e actuais professores, funcionários e alunos. Houve lugar a uma visita guiada a uma exposição e o respectivo bolo de aniversário.

Voltando às memórias e testemunhos deixados em vídeo e textos, disseram que não era fácil, mas era bom, ser-se aluno da/na Escola de Enfermagem, pelo rigor, pela exigência e pelo conhecimento científico que nos era transmitido e exigido. Como alunos, sentíamos nos estágios fora de Viana do Castelo e nas visitas de estudo uma deferência connosco, pelo facto de sermos alunos da Escola de Enfermagem desta cidade. O distrito de Viana do Castelo possui uma escola de referência no Ensino da Enfermagem e de responsabilidade social.

A escola contava, tal como hoje, com professores carismáticos, de um conhecimento científico enorme e de uma envergadura de humanismo única. Uma escola que fazia questão de ter e convidar bons professores externos para lecionar as várias partes das matérias, mas também preletores nacionais para seminários, reuniões científicas ou aulas semanais, muitas vezes aos sábados. Os desafios eram grandes, as alterações curriculares e estruturais dos cursos tinham que acompanhar a legislação e as normas europeias, mas a Escola de Enfermagem estava sempre lá, na primeira linha da inovação, da responsabilização na formação de bons enfermeiros. E aqui mais uma vez a Escola de Viana era uma referência.

Nos tempos idos, nunca havia dificuldade de colocação para os enfermeiros recém formados da Escola de Viana. E quando se era selecionado e admitido nas diferentes especialidades de Enfermagem lecionadas na “nossa” Escola, era já outro patamar de visibilidade, de responsabilidade e de valor curricular acrescido.

Da vida desta Escola contam também inúmeros intercâmbios e projectos internacionais de investigação e de mobilidade de professores e alunos, desde os Estados Unidos à Europa. Tem actualmente na investigação, uma moderna produção de conhecimento.

Uma outra dimensão da Escola de Enfermagem era/é, a de perceber capacidades e dimensões, visionar oportunidades e projetos, acolher desafios e realizá-los, sem nunca perder os pontos cardeais da sua localização, da sua importância e magnitude, mas também, não perder de vista a posição, sempre na linha da frente.

Há valores, recordações e memórias que não são alienáveis. São muitos destes valores que a Instituição Escola de Enfermagem de Viana do Castelo (hoje Escola Superior de Saúde) nos ofereceu e fez guardar, uns partilhados, outros só nossos!

É esta instituição, esta escola, um diamante com 50 anos e com muitos quilates de valor, porque teve sempre docentes e não docentes que souberam lapidar com carinho, sabedoria e conhecimento, esmero e orgulho, este baluarte do Ensino de Enfermagem em Viana do Castelo e no país!

Parabéns, Escola Superior de Enfermagem/Saúde de Viana do Castelo!

Parabéns a Todos que souberam, com galhardia, honrar e perdurar no tempo, esta nobre instituição!