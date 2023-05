Entre 2010 e 2020, mais do que duplicou o número de alunos que aos 6 anos permanecem no ensino pré-escolar. Mesmo que o número de nascimentos nesse intervalo de tempo tenha diminuído de forma significativa. Muitas mães assumem essa decisão com o argumento de, com este adiamento, estarão a dar aos seus filhos a oportunidade de serem, por mais um ano, crianças!

É claro que se torna alarmante que, para muitos pais, a escola seja incompatível com o direito das crianças à sua infância. Mas, “exagero” à parte, a educação e as actividades extra-curriculares da maior parte das crianças com 6 anos, sobretudo nos grandes centros urbanos, fazem com que elas passem grande parte do dia no perímetro da escola. Passem a ter os seus tempos de formação em actividades educativas estendidos por períodos que vão, regra geral, para além das 8 horas diárias. Sintam uma ruptura abrupta entre os métodos da educação pré-escolar e os do ensino obrigatório. E a passar das experiências lúdicas, de descoberta e de experimentação, para rotinas muito mais expositivas e sedentárias. Tornando-se a actividade física e o brincar pouco frequentes. E a rotina em torno dos écrans a tornar-se amplamente dominante. Logo, vendo bem, ao contrário da vontade de todos, elas deixam de ser um bocadinho crianças. Mais do que devia acontecer.

A escola não é o trabalho das crianças! Elas aceitam que aprender nem sempre é fácil, exige esforço e um ou outro sacrifício. Mas a enorme mais-valia de se sentirem a ter argumentos para se entenderem a elas e à família, perceberem o mundo e as pessoas à volta delas, colocarem dúvidas, formularem problemas e porem perguntas é da tal forma intensa que as crianças entendem que a escola, não tendo que “doer”, lhes dá um imensíssimo prazer.

