Começou oficialmente esta semana a campanha eleitoral para as eleições do próximo dia 23 de Julho em Espanha. Até ao momento em que escrevo, a campanha eleitoral tem sido, acima de tudo, feia, vazia e altamente polarizada. Deixo algumas notas de como tenho visto os acontecimentos a partir de Madrid.

1A campanha do PSOE tem dois objectivos claros. Em primeiro lugar, seguindo a estratégia de António Costa em Janeiro de 2022, acenar com o perigo da subida do Vox ao poder numa coligação com o PP. O partido de Abascal tem facilitado a vida à esquerda, fazendo propostas que são, no mínimo, reaccionárias e, em muitos aspectos, um retrocesso civilizacional, como por exemplo, pretender terminar com o acesso ao aborto, terminar com as quotas na política e eliminar garantias de protecção a vítimas de violência doméstica. O PSOE procura relembrar ao eleitor médio que um voto no PP significa, na prática, um voto no Vox, uma estratégia, de resto, já ensaiada em actos eleitorais recentes e que não funcionou. Em segundo lugar, Sanchéz não se cansa de sublinhar os bons resultados económicos da sua governação. De facto, o desemprego está em níveis historicamente baixos, o crescimento económico é relativamente forte e o governo aprovou algumas leis populares, como a mais recente lei da Habitação. Em circunstâncias normais, estaria muitíssimo bem posicionado para ser reconduzido enquanto primeiro-ministro. Todavia, a campanha do PSOE tem debilidades. Em primeiro lugar, Sanchéz é uma figura extremamente polarizadora, incluindo dentro do próprio partido. Depois de ter cruzado todas as linhas vermelhas que havia dito que não cruzaria, como, por exemplo, coligar-se com partidos regionalistas pouco recomendáveis, Sanchéz tornou-se persona non grata em alguns segmentos do PSOE. Quase todos os dias surgem senadores do partido a diminuir e a atacar o actual secretário-geral. À excepção de Zapatero, que deu uma longa entrevista ao El País onde apoiou Sanchéz de forma clara, o partido encontra-se fragmentado internamente. A noite das facas longas aproxima-se. Em segundo lugar, apesar de ser muito bom em campanha, a imagem de Sanchéz está desgastada. Depois de quase seis anos no governo, o primeiro-ministro surge como uma figura com pouco para oferecer. Para além disso, o debate de segunda-feira passada correu muitíssimo mal a Sanchéz. O candidato do PSOE apareceu muito nervoso num claro contraste com a calma olímpica de Feijóo. O debate foi substantivamente muito fraco de parte a parte. Se algum espanhol estava à procura de propostas de políticas públicas para os próximos anos, nem Sanchéz nem Feijóo ofereceram algo remotamente parecido durante o debate.

2Por seu lado, Feijóo tem feito uma campanha tranquila, mas, ao mesmo tempo, vazia, beneficiando claramente do momentum de quem está à frente nas sondagens. Idealmente, as eleições seriam já amanhã e a campanha eleitoral deveria passar num ápice e, especialmente, sem incidentes. Não por acaso Feijóo apenas aceitou um debate na televisão com Sanchéz, apostando, pelo contrário, em contactos com a população, enchendo muitas praças de touros pela província fora. Depois de um arranque relativamente tíbio, a campanha do PP conseguiu, pelo menos mediaticamente, recentrar Feijóo como um Galego algo cinzento e chato, mas centrista e pragmático. No Dia do Orgulho, em Madrid, a sede do PP na Calle Génova encheu-se com um cartaz em que o partido surgiu claramente a apoiar a causa LGBTQIA+, deixando para o Vox o papel de reaccionário de direita. O programa eleitoral do PP propõe uma profunda reforma fiscal com cortes para os mais ricos e, ao mesmo tempo, recolocar o castelhano como língua oficial única do país. Ao longo da campanha, Feijóo tem sido confrontado sistematicamente com o que fará no dia seguinte caso não tenha maioria absoluta. Apesar de ter usado o truque retórico de que pedirá aos barões do PSOE para viabilizarem um partido minoritário do PP, em minha opinião, fará um acordo com o Vox sem hesitar. Ficar a marinar num governo minoritário ao qual o PSOE pode, a qualquer momento, retirar o apoio e obrigar a novas eleições é demasiado perigoso. De resto, como as coligações regionais mostram, não será difícil a PP e Vox chegarem a entendimentos.

