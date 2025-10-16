Vivemos numa era em que a rapidez com que reagimos ultrapassa, muitas vezes, a capacidade de compreender. Comentamos, julgamos e condenamos em segundos, guiados por impulsos e por verdades instantâneas. É nesse contexto que a reflexão sobre ética e hermenêutica se torna mais atual do que nunca.

A ética, em sentido clássico, orienta o agir humano: pergunta o que é o bem, o justo, o correto. Já a hermenêutica, a arte de interpretar, ensina-nos que nada é totalmente evidente — que toda compreensão exige contexto, escuta e reflexão. Quando unimos as duas, percebemos que agir bem é também interpretar bem.

Ser ético, portanto, não é apenas obedecer a normas ou códigos. É compreender o sentido dessas normas e como elas se aplicam a cada situação concreta. A justiça, por exemplo, não é cega à realidade: depende da capacidade de interpretar intenções, consequências e circunstâncias. Uma ética sem hermenêutica corre o risco de se tornar rígida; uma hermenêutica sem ética pode cair no relativismo total.

Hans-Georg Gadamer, um dos grandes filósofos da hermenêutica contemporânea, lembrava que compreender é sempre dialogar. Isso vale também para a ética. O que é “o bem” nunca está completamente definido — ele precisa ser construído em conversa com os outros, no reconhecimento mútuo e na empatia. Só assim a interpretação deixa de ser um ato isolado e torna-se um exercício de humanidade.

Num mundo polarizado, em que o espaço público é frequentemente dominado por certezas inflexíveis, talvez a maior virtude seja a disposição para compreender antes de julgar. A ética hermenêutica convida-nos a esse desafio: agir com consciência, interpretar com responsabilidade e lembrar que o sentido do bem nunca é dado — é sempre procurado.

Em tempos de ruído e pressa, compreender pode ser o gesto mais ético que temos à disposição.