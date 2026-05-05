As plataformas digitais TVDE transformaram profundamente a mobilidade nas cidades modernas. Em poucos anos, alteraram hábitos, criaram novas dinâmicas urbanas e ofereceram uma alternativa rápida, acessível e tecnológica ao transporte tradicional. Hoje, é impossível pensar a mobilidade urbana sem reconhecer o papel determinante desempenhado pelos operadores e motoristas no funcionamento diário das cidades.

A Lei n.º 45/2018 procurou regulamentar esta actividade em Portugal, estabelecendo regras para plataformas, operadores e motoristas. Contudo, passados oito anos, torna-se evidente que a legislação ficou aquém da realidade do sector e da velocidade com que este cresceu.

O resultado está à vista, um sector marcado pela precariedade, pela exploração económica dos motoristas e por um desgaste humano cada vez mais preocupante.

Nos últimos anos, multiplicaram-se as lutas dos profissionais por melhores tarifas e condições de trabalho mais dignas. Operadores que não conseguem fazer face aos custos operacionais, motoristas que trabalham jornadas exaustivas, muitas vezes superiores a doze horas diárias, apenas para conseguirem assegurar um rendimento mínimo compatível com o custo de vida. O aumento do combustível, das prestações automóveis, dos seguros, das comissões cobradas pelas plataformas e da carga fiscal tornaram a actividade insustentável para milhares de profissionais.

Perante este cenário, é inevitável apontar responsabilidades ao Governo e às entidades reguladoras pela falta de coragem política e capacidade de intervenção. Oito anos depois da entrada em vigor da lei, continuam por resolver problemas estruturais fundamentais. O Estado assiste ao desgaste do sector sem promover reformas profundas que garantam equilíbrio entre rentabilidade empresarial e dignidade laboral.

Entretanto, as plataformas defendem-se afirmando que cumprem integralmente a legislação em vigor. E, na verdade, têm razão num ponto essencial: cumprem aquilo que a lei permite. Os responsáveis das plataformas digitais repetem frequentemente o mesmo argumento — se o sector quer mudanças, então organize-se e pressione o poder político para alterar as regras. O que for decidido pelo Governo será cumprido, tal como acontece noutros países onde existem modelos regulatórios diferentes e mais protectores dos trabalhadores.

Mas a questão central ultrapassa a simples alteração legislativa. O verdadeiro problema reside no próprio modelo de negócio instalado. É aí que se encontra a espinha dorsal deste sistema. Um modelo onde uns decidem tudo — preços, comissões, critérios algorítmicos, penalizações e distribuição de serviços — enquanto outros existem apenas para obedecer e executar. As empresas e os seus motoristas tornaram-se a peça mais vulnerável de uma engrenagem onde quase não possuem poder de decisão sobre o seu próprio trabalho.

Sem equilíbrio entre as partes, não existe justiça económica nem sustentabilidade social. Nenhum sector pode sobreviver indefinidamente assente no esgotamento humano e na precarização constante daqueles que garantem diariamente o serviço prestado à população.

Talvez esteja na concertação o caminho mais inteligente para o futuro do TVDE. Um modelo onde plataformas, operadores, motoristas e Estado sejam chamados a participar activamente na construção de soluções comuns. A mobilidade urbana exige qualidade, eficiência e inovação, mas também exige sustentabilidade económica e respeito humano.

Numa economia global, o verdadeiro sucesso não pode depender da vitória absoluta de uns sobre o sacrifício silencioso de outros. O futuro sustentável do sector passa inevitavelmente por garantir que todos possam ganhar: plataformas lucrativas, operadores equilibrados, motoristas com rendimentos dignos e utilizadores satisfeitos com um serviço de qualidade.

Porque quando apenas uma parte prospera, o sistema acaba por colapsar sobre si próprio. Mas quando existe equilíbrio, responsabilidade e participação colectiva, constrói-se um sector forte, humano e preparado para responder às necessidades das cidades do futuro.