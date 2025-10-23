Portugal vive uma crise de habitação estrutural, prolongada e multifacetada. O aumento dos preços, a escassez da oferta e a ineficácia das políticas de arrendamento convergiram num cenário em que o direito à habitação, constitucionalmente consagrado no artigo 65.º do diploma, se tornou, para muitos, uma promessa distante. Perante este quadro, a resposta política que tem dominado o debate, tem sido a construção pública de novas habitações. Contudo, por mais meritória que seja, esta estratégia, isoladamente, não resolve o problema, e em certas condições, pode até reproduzir desigualdades que se pretendia eliminar.

A questão central não está em construir ou não construir, mas em como e para quê se constrói. A habitação pública é indispensável num mercado distorcido, incapaz de assegurar rendas compatíveis com os rendimentos médios. Porém, o modelo que o Estado privilegiou ao longo das últimas décadas, assenta frequentemente na lógica da edificação concentrada e da atribuição definitiva de casas. Muitas vezes, reproduzindo um padrão de ocupação estático, que se prolonga por décadas e cristaliza vulnerabilidades socioeconómicas. A política pública torna-se, assim, uma política de fixação, não de mobilidade.

Uma estratégia eficaz deve articular a intervenção pública com mecanismos de regulação e incentivo ao mercado privado, garantindo equilíbrio e diversidade. A construção pública deve existir, mas inserida numa política habitacional integrada, em que as habitações não se constituam como espaços isolados, mas como parte de um tecido urbano misto e equilibrado. O objetivo não é edificar bairros homogéneos, mas promover uma rede dispersa de habitação acessível, integrada nos centros urbanos e indistinguíveis das restantes.

Paralelamente, é essencial repensar o regime de acesso. A habitação pública não deve ser concebida como uma cedência definitiva de propriedade, mas como um instrumento temporário de apoio à autonomia habitacional. O Estado deve assegurar rendas reduzidas, ou mesmo nulas, nos primeiros anos, permitindo a recuperação financeira das famílias, e ajustar posteriormente o valor da renda à evolução do rendimento, sem nunca perder de vista a sustentabilidade do sistema.

Esta lógica de arrendamento público progressivo evita a dependência prolongada e promove a integração social. Modelos semelhantes demonstraram sucesso em várias cidades europeias, onde o parque público representa uma fatia relevante do mercado, mas sem criar espaços de exclusão. O que distingue essas experiências não é a quantidade de habitações construídas, mas a forma como estas se inserem na cidade e se articulam com o mercado e com as políticas sociais.

Um dos grandes desafios reside na natureza das medidas adotadas. Oferecer habitação cria, muitas vezes, uma fidelização eleitoral, que alinha os interesses pessoais dos executivos e autarcas com os dos beneficiários, mesmo que em detrimento do interesse público. Medidas sustentáveis e de longo prazo exigem um maior cuidado de análise para o seu apreço e isto, torna-as muito menos atrativas para os líderes, sejam nacionais ou autárquicos.

Concluindo, a habitação pública deve ser entendida não como um fim, mas como um meio de coesão urbana e justiça social. A verdadeira política de habitação não se mede pelo número de fogos edificados, mas pela capacidade de garantir que cada pessoa possa viver com dignidade, em condições adequadas e em espaços que favoreçam a integração. Construir é necessário, mas construir bem de forma equitativa, integrada e temporária é o verdadeiro desafio.