A Enfermagem em Portugal, tal como noutros sistemas de saúde globalmente, encontra-se num ponto de viragem. As exigências crescentes de uma população envelhecida, a prevalência de doenças crónicas, os avanços tecnológicos e a necessidade de otimização de recursos impõem uma transformação profunda na forma como os cuidados de Enfermagem são concebidos e prestados. Liderar esta mudança não é apenas uma opção, mas um imperativo para garantir um futuro sustentável e de qualidade nos cuidados de saúde portugueses.

A Enfermagem portuguesa enfrenta vários desafios que exigem uma liderança proativa e inovadora, desde logo, a escassez de enfermeiros, aliada a um envelhecimento da classe, é uma realidade preocupante que exige estratégias urgentes de retenção, atração e formação, sendo fundamental o reinício e conclusão da negociação do primeiro ACT global aplicável aos Enfermeiros.

Por outro lado, é preciso ter a noção real da crescente complexidade dos cuidados de saúde, com o aumento das doenças crónicas e a sofisticação dos tratamentos, os enfermeiros são chamados a desempenhar papéis cada vez mais complexos e especializados. Para responder a estes desafios, teremos de avançar mais rapidamente na integração tecnológica, através da digitalização dos processos de saúde, sendo que, a inteligência artificial oferece oportunidades vastas para otimizar os cuidados, mas exige adaptação e formação contínua dos profissionais. É ainda surpreendente o facto de apesar do desempenho de um papel central na prestação de cuidados, a Enfermagem ainda luta, em pleno 2025, por um maior reconhecimento e valorização, tanto a nível profissional como social. Urge investir na formação e desenvolvimento de enfermeiros com competências avançadas, capazes de assumir maiores responsabilidades e liderar equipa, sendo crucial concluir a legislação e regulamentação do Internato em Enfermagem e da Prática Clínica Avançada.

O Papel Fundamental da Liderança na Enfermagem

A mudança não acontece por si só; exige líderes visionários e capazes de inspirar e guiar. Na Enfermagem, a liderança vai além dos cargos hierárquicos que, pontualmente, se exercem, e manifesta-se em todos os níveis:

– Liderança Clínica: Enfermeiros com experiência e conhecimento que influenciam a prática diária, promovem a segurança do doente e defendem as melhores práticas baseadas na evidência.

– Liderança na Gestão: Enfermeiros Diretores e Enfermeiros Gestores que estabelecem a visão estratégica, gerem recursos, promovem um ambiente de trabalho positivo e incentivam a inovação.

– Liderança Académica: Professores e investigadores que preparam as futuras gerações de enfermeiros, promovendo a excelência académica e a investigação em Enfermagem.

– Liderança Política, Associativa e Sindical: Enfermeiros envolvidos na Ordem dos Enfermeiros, associações que defendem os interesses da profissão e sindicatos, incluindo, o Sindicato Nacional dos Enfermeiros, influenciam políticas de saúde e promovem o reconhecimento da Enfermagem.

Para liderar com sucesso a mudança na Enfermagem portuguesa, é fundamental adotar uma abordagem multifacetada, investindo na formação e desenvolvimento, através de programas de liderança específicos para enfermeiros (programas para executivos, por exemplo), cursos de pós-graduação e formação contínua em áreas como gestão, inovação, tecnologia e inteligência artificial são essenciais. Por outro lado, é necessário promover uma cultura de inovação, incentivar a experimentação, a partilha de ideias e a implementação de novas abordagens na prática clínica e na gestão. É premente criar espaços, dentro das instituições, para que os enfermeiros se sintam à vontade para propor melhorias. Naturalmente, a Enfermagem não atua isoladamente, é por isso muito importante fortalecer a colaboração multiprofissional, a colaboração estreita com médicos, técnicos de saúde e outros profissionais é crucial para otimizar os percursos do doente e garantir cuidados integrados, utilizando os recursos existentes e apostando noutros, mais inovadores, como por exemplo, apostar no treino clínico conjunto em Centros de Simulação Clínica que devem existir nas 39 ULS e 3 IPO. É fundamental apostar na produção de conhecimento científico para consolidar a prática clínica, desenvolver novas metodologias de cuidados de saúde e aumentar a visibilidade da contribuição dos enfermeiros para o sistema de saúde, a Academia e as instituições de Saúde devem andar de mãos dadas e os protocolos e parcerias conjuntos devem ser a regra e não a exceção.

Os líderes da Enfermagem devem ser a voz ativa na defesa de melhores condições de trabalho, salários justos e reconhecimento do valor intrínseco da profissão para a sociedade e toda a mudança deve ter como foco principal a melhoria da experiência e dos resultados para o utente.

Liderar a mudança na Enfermagem em Portugal é um desafio complexo, mas com um potencial transformador imenso. Ao capacitar os enfermeiros com as ferramentas e a mentalidade necessárias para liderar, estaremos a construir um sistema de saúde mais resiliente, inovador e centrado nas necessidades da população. A jornada é contínua, mas com uma liderança forte e colaborativa, a Enfermagem portuguesa estará bem posicionada para enfrentar os desafios do futuro e continuar a ser um pilar fundamental da Saúde em Portugal.