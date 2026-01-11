Com a ingerência dos Estados Unidos da América na Venezuela, aparentemente cai o narco-regime, herdeiro do chavismo, de Nicolas Maduro e, com ele, os seus aliados do Cártel de los Soles.

Verdade seja dita, ainda é cedo para apurar qualquer destino de Venezuela e seu povo – ainda que Trump já tenha garantido que a mesma será “gerida” pelos EUA até que ocorra uma transição justa, correta e equilibrada (seja lá o que isso for!). Porém, o gritante, que muitos tentam abafar, tem de ser dito: Chávez, Maduro e o chavismo foram um capítulo hediondo na história da América Latina em geral e da Venezuela em especial. Não, estas personagens e esta ideologia não foram uma representação de uma qualquer “democracia” ou coisa “popular”, antes foram a decadência continuada da tendência ditatorial da América Latina alicerçada em dois pilares nefastos que – para infelicidade de todas as suas vítimas – andam muito bem de mãos dadas: o narcotráfico e socialismo.

Resultado desta junção inusitada, mas eficaz, foram a pobreza generalizada, a repressão típica de um sistema que precisa do silêncio para sobreviver, e um dos maiores êxodos populacionais do presente século na América Latina. E, por isso, o grande legado do chavismo e das suas proeminentes figuras são o financiamento do terrorismo internacional, o tráfico de drogas – cujo dinheiro Maduro utilizava para sustentar o apoio militar que o mantinha no poder –, a destruição da economia venezuelana – outrora coroa das Américas – e uma tremenda crise humanitária. Ora, de facto, o socialismo do século XXI, ainda que com as suas mutações, é similar ao do século XX e, como tal, terá as mesmas consequências.

Engraçado é, porém, toda a trupe que se levanta agora em defesa da Venezuela, não por amor ao que é justo e à vida dos venezuelanos, mas por pura carga ideológica. Neste sentido, algumas perguntas impõem-se: onde estavam estes paladinos da justiça e da moral quando o governo de Maduro assassinava e perseguia a oposição, quando fraudava eleições, quando enviava forças militares para oprimir a população civil, quando inflacionava a moeda ao ponto de transformar os cidadãos em escravos esfaimados?

A verdade é que se dependesse dos que hoje se erguem não a favor da Venezuela, mas em favor de Maduro, os venezuelanos são meras carnes de canhão na realização das suas fantasias geopolíticas. A verdade é que, se dependesse deles, os venezuelanos poderiam morrer todas à fome se isso significasse manter um centro de soberania antiamericana. Claro que estes incautos não defendem a soberania ou autodeterminação dos povos latino-americanos – são, na verdade, os seus piores inimigos. E isto porque, sob o manto da narrativa antiamericana, também eles prostituem a soberania dos seus povos a outras grandes potências, como a China e a Rússia.

Qualquer militante socialista, comunista ou progressista que defendera este regime genuinamente criminoso merece ser associado a Maduro e Chávez no julgamento severo da história. Ainda assim, é provável que isso não venha a acontecer, pois tornar-se-á comum afirmar que o chavismo nunca foi socialista ou que “Maduro era de direita”, numa nova tentativa da esquerda de reescrever a história para escapar às evidentes consequências das suas próprias ideias.

Com isto dito, as engrenagens da geopolítica que voltam a mover-se com a ingerência dos EUA cristalizam os seguintes pontos: os EUA estão desesperados para demonstrar poderio internacional e, como tal, começam a atacar Estados clientes – o que, por sua vez, confirma a sua crescente fraqueza geopolítica; a ação dos EUA viola claramente o direito natural e a moral da guerra.

De facto, não houve um verdadeiro esforço em negociar a paz, bem como não foram esgotadas as tentativas de remoção de Maduro por meios pacíficos. Mais: Trump certamente não tem autoridade para invadir a Venezuela e julgar cidadãos não americanos, bem como não parece ter reta intenção. É claro que, quanto a este último ponto, não me refiro a uma qualquer tentativa de se repor uma qualquer democracia. É evidente que os EUA não estão preocupados com a democracia venezuelana – mas não é menos evidente que o chavismo e o regime de Maduro jamais se interessaram verdadeiramente por ela, até que a destruíram.

Todavia, e para não deixar de atribuir a este ponto o peso que lhe é merecido, cumpre dizer que esta ingerência é imoral em qualquer cenário em que um Estado se impõe sobre um povo a partir dos seus próprios critérios e interesses. É a ideologia do ocidentalismo na sua forma mais prática. Por isso, vale lembrar os célebres debates dos escolásticos do século XVI sobre os direitos e deveres de conquista do Novo Mundo e os fundamentos do “ius gentium”.

Temos, assim, um verdadeiro paradoxo que atravessa o espírito de todos os que acompanham este episódio do mundo contemporâneo: por um lado, um regime sanguinário que chegou ao fim – e ainda bem; por outro, a ação ilegítima de um Estado que foi responsável por essa queda. Celebra-se o fim de um regime sanguinário, mas lamenta-se que tal fim tenha sido imposto por um Estado que não detinha autoridade moral, jurídica ou política para o fazer. Entre a opressão chavista e o intervencionismo norte-americano, a soberania do povo venezuelano permanece, uma vez mais, sequestrada.

Destarte, reconhecer os crimes do chavismo não exige, nem permite, silenciar a imoralidade da ingerência estrangeira. Fazer ambas as coisas é não apenas possível, como também intelectualmente necessário.

Tudo isto, por sua vez, leva a crer que, nos tempos conturbados que se vivem, os grandes homens não são aqueles que manuseiam as armas do mundo, mas a espada da alma. Como tal, talvez precisemos de menos Napoleões e mais pessoas como Sócrates, Thomas More e Franz Jägerstätter.