Foi há uma semana, mas a imagem não me sai da cabeça: o Presidente da República, sozinho, ou acompanhado apenas pela ajudante de campo (provavelmente, a isso obrigada por lei), ao fundo do plano dos canais de notícias, a tentar repor as pedras da calçada de um passeio de Belém com a ponta do sapato.

Não sei que vos diga. No café, à hora de almoço, a televisão transmitia aquilo em modo mudo e, em volta, todas as mesas entretidas na conversa e respectivas refeições. Procurei apoio ocular em vão. Nem um cúmplice. Nem uma testemunha mais com quem dividir a perplexidade. Alguém que dissesse: sim, estás a ver bem, amigo – e também eu não compreendo: um chefe de Estado, absolutamente consciente de estar a ser filmado, a tentar resolver com os pés um problema que não tiraria o sono ao presidente da junta, depois de, instantes antes, ter deixado o país suspenso sobre se iria demitir o Governo ou não.

O caso torna-se mais inquietante pela proximidade de um outro, ocorrido dias antes, do outro lado do mundo: a estrela de cinema e antigo governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, de charuto em punho e rodeado de amigos equipados com todo o equipamento necessário, câmara de filmar incluída, reparou um buraco da rua onde vive, enquanto debitava desabafos a quem passava sobre a necessidade de termos de ser “nós” a resolver os problemas, já que “eles” não fazem nada. Alguns media portugueses transmitiram a notícia com a candura comovente de “curiosidade do dia”, como se Arnie fosse mesmo e só o actor de cinema e não o actor político.

