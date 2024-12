1. O dia de Natal é, para os cristãos, o dia mais especial do ano. Verdadeira festa do nascimento de Jesus Cristo, ou mega paródia de comes e bebes, orgia consumista, humanismo de ocasião, falsificações, por vezes patéticas, do seu espírito originário? Momento de genuína partilha, simples, sóbria ou pretexto para ondas de solidariedade sazonal, com exuberantes jornadas de voluntariado de ocasião, onde se fazem montes de coisas “super giriíssimas” com “imenso gosto”? Os dias que antecedem o Natal geram, frequentemente, comportamentos e sentimentos contraditórios, paradoxais. Para muitos, são tristes, dolorosos; geram angústias, rancores, indignações. Insistentemente é enfatizada a alegada hipocrisia do Natal, a repetição ritualizada de uma festa cujo significado se perdeu há muito (ou nem sequer existiu), a excitação mundana e desenfreada da corrida aos centros comerciais. E tudo isto em total contradição com um suposto e idealizado “espírito de Natal” que acabará por prevalecer numa sociedade futura, imaginária, perfeita; que acabará por se impor no recorrente “paraíso na terra” que muitos teimam em invocar. Para outros, um Deus pode estar para nascer; e o mundo inquieta-se, teme e treme. Pois, quando um Deus vai nascer tudo, qual Juízo Final, pode acontecer; tudo está em aberto, tudo é incerto, vacilante. Será que há coisas que não devia ter dito, feito, omitido; será que me distraí? Será que este Deus que está para nascer vai acabar por saber? O mundo aflige-se, precipita-se, e reage (Herodes que o diga). Toda esta agitação moderna, mundana, líquida, disfarçada é também sinal evidente disso mesmo. Para outros, finalmente, o Deus que vai nascer não é, afinal, um juiz: é um Salvador! Não é um cobrador de dívidas nem um acusador; não é um carrasco ou um castigador, mas um Dom. Felizmente, milhões de lares (e não só) dispõem-se, deste modo, a celebrá-lo: como um dom, como um verdadeiro milagre, como Salvação.

2. O mais do Natal é que Deus existe, e reconciliou-se connosco; o mais do Natal é que Deus quer que estejamos com Ele! O Natal traz o Céu à Terra: Deus apareceu e fez-se criança! E este é o grande escândalo, o grande transtorno do universo (dizia Chesterton); causa de uma enorme perturbação. O Natal constitui, por isso, uma verdadeira inversão dos nossos esquemas mentais, das nossas certezas, dos nossos reduzidos horizontes. A grandeza imensurável e infinita de Deus transforma-se na fragilidade de uma criança recém nascida (muitos recusam-se a aceitar isto). Divindade e fragilidade, grandiosidade e simplicidade deixam então de ser realidades separadas, opostas e desafiam a estreiteza das nossas categorias mentais, das nossas teimosias, das nossas cegueiras, das nossas menoridades. E o grande mistério do Natal é precisamente este: Deus “baixou à Terra”, fez-se criança, e quer que estejamos com Ele. Deus “baixou à Terra” e é um Deus-connosco, é um Deus-comunhão! No Natal, Deus colocou a Sua vida na vida de Maria (Deus fez algo que só Ele poderia fazer), Deus colocou a Sua vida na vida dos Homens! E por isso, ao celebrarmos esta alegria, esta esperança, este Dom imenso que nos foi dado, nós cantamos, rimos, abraçamo-nos, choramos, rezamos, oferecemo-nos, damo-nos presentes; mas fazemo-lo dentro desta história de amor, dentro desta história de Salvação. Reduzir o Natal a uma festa sem fé e caridade, sem o transcendente, sem Deus; retirar-lhe o seu sentido profundo e originário, esvaziá-lo do seu sentido religioso e sobrenatural é amputar o Homem, é desvinculá-lo das suas raízes vitais, é condená-lo ao vazio. Tal como dizia Chesterton, retirar o sobrenatural do Homem não ir ao encontro do Natural, mas sim o Anti-natural (basta ver os sinais dos tempos). Lamentavelmente, o veneno da secularização vai infiltrando nas comunidades cristãs uma espécie de Natal horizontal, meramente festivo, terreno, sem o transcendente, sem Deus. A secularização é terrível, assombrosa, imparável; é uma crise de desenraizamento das nossas raízes cristãs que consiste numa inversão completa de valores. O Deus como o Centro do Universo é agora substituído pelo próprio Homem; o Homem é agora o centro da existência, a medida de todas as coisas. No limite, o Homem, é capaz de salvar-se a si mesmo; de ser, portanto, como Deus.

3. Um dos grandes símbolos do Natal é o Presépio; e o Presépio é um hino à Humildade, dizemos com insistência. Mas a humildade não é propriamente uma questão de estilo, de forma; humildade também não quer dizer roupas simples, carro barato; não é sentar-se nos lugares de trás, e não ir receber medalhas ou prémios; não é isso a humildade! Como nos relembra um importante e profético sacerdote da margem sul… “Humildade, para os cristãos, é aceitar o método”! E o que é o método? “O método é esta igreja que nasceu há 2000 anos, e não mais parou de crescer”! Há 2000 anos apareceu uma criança que se fez homem. Este homem disse que era Deus e disse-nos “Eu sou o caminho a verdade e a vida”. Quem quiser seguir-me, tome a sua Cruz, mude de vida, e terá vida eterna! Alguns acreditaram, e seguiram-no. Já outros, muitos… perseguiram-no e crucificaram-no (e continuam hoje, com diferentes intensidades, a fazê-lo). Se dizes que acreditas aceita o seu método! “O método que Jesus inaugurou chama-se Igreja”! A ética laica, alegadamente imparcial, inclusiva, democrática serve de desculpa para não aceitarmos o método! A ética gera auto suficiência, pretensão, moralismo. Quando somos verdadeiramente humildes (como no presépio) ainda que com dúvidas e interrogações, aceitamos o método. Quando somos verdadeiramente cristãos, ainda que com exigência e sentido crítico, aceitamos o método. O Presépio, também constitui um hino ao Amor entre os homens, dizemos com insistência; mas o que é o amor? O amor é aquilo que dá profundo sentido à vida. “Amai-vos uns aos outros”, disse Jesus; mas acrescentou: “Como Eu vos amei”; e isto faz toda a diferença! E porquê? Porque falar de Amor implica falar, também, da Verdade! Não há verdadeiro Amor, se não houver anúncio da Verdade. É preciso proclamar a Verdade, é preciso dizer a Verdade. A reciprocidade e o equilíbrio entre Verdade e Amor é uma procura constante na vida de um cristão; Amor e Verdade caminham juntos! Se o Amor caminha sem a Verdade vai incompleto e já não será bem amor. Por outro lado, também não há Verdade sem Amor, sem a Caridade. Se é Verdade, é Caridade, dá vida, dá sentido e plenitude à vida! O nascimento de Jesus Cristo marca então o momento decisivo em que o primado da Verdade, que é Ele próprio, se apresenta como a medida de todas as coisas. Sem Ele, não passamos de gotículas, poeiras, animais assustados… não passamos da rapaziada cega que, no fundo da caverna, pensa que as sombras são a realidade. Quando o Homem decide amputar-se de uma das dimensões mais estruturantes da sua própria natureza; quando o Homem decide retirar Deus da sua vida, do seu horizonte vital transforma-se numa autêntica caricatura de si próprio. E é por isso que no Natal, a festa da Fé, Esperança e Caridade, por excelência, o Homem entra em depressão, angústia, revolta; e é por isso que, tendo relegado para o caixote do lixo a única fonte da verdadeira e perdurável felicidade, o Homem deprime-se, esvazia-se, colapsa. Só que o Homem sem Deus nem divertir se consegue, pois sem Deus não há verdadeira comunhão, verdadeira celebração, verdadeira e total entrega de si mesmo. Sem Deus tudo acaba no vazio, no nada, no absurdo. Qual poderia ser o melhor Natal das nossas vidas? Seria o Natal com Deus, seria aquele Natal em que percebemos claramente a Presença de Deus nas nossas vidas.

Votos de um Natal com Deus.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR