Confunde-se, demasiadas vezes, conservadorismo com nostalgia ou medo do futuro. É um erro. O verdadeiro conservadorismo não é uma âncora presa ao passado, mas sim um leme que orienta o presente com sabedoria herdada. É uma forma de pensar que reconhece que

nem tudo o que é novo é melhor, mas também que nem tudo o que é antigo é sagrado. É prudência, não paralisia. É continuidade com sentido crítico, não apego cego a tradições ocas. Neste sentido, o conservadorismo nunca foi , nem deveria ser , um apelo ao retrocesso.

Infelizmente, vivemos tempos em que o populismo se disfarça de conservadorismo. Proclama-se defensor dos valores tradicionais , mas fá-lo com uma retórica agressiva, simplista e profundamente emocional. Rejeita o compromisso, a moderação e o respeito pelas instituições ; três pilares fundamentais da teoria conservadora. Os conservadores que se curvam ao populismo, seja por cálculo eleitoral ou por convicção frágil, mostram não compreender as raízes filosóficas do pensamento que dizem defender.

Lamento profundamente que esta deriva esteja a contaminar estruturas partidárias que, durante décadas, foram baluartes do conservadorismo inteligente e responsável em Portugal. O CDS-PP, outrora voz ponderada da democracia cristã e do conservadorismo europeu, parece hoje ceder espaço e discurso a figuras e discursos que pouco têm de conservadores e muito de oportunistas. É um sinal preocupante, não apenas para o partido, mas para o espaço político que representa.

Mais preocupante ainda é ver esta tendência infiltrar-se na Juventude Popular. Uma juventude conservadora deveria ser uma escola de responsabilidade política, de estudo sério das ideias, de defesa da liberdade com ordem. Em vez disso, vê-se frequentemente capturada por slogans fáceis, por discursos importados do extremismo internacional e por figuras que confundem provocação com coragem. Isto não é ousadia conservadora; é ignorância travestida de irreverência.

O verdadeiro conservadorismo é exigente. Obriga a estudar Burke, Tocqueville e Scruton. Obriga a entender que a mudança é inevitável, mas que deve ser guiada, não imposta. Obriga a desconfiar de soluções fáceis, de líderes messiânicos, de políticas de confronto. Um conservador sério sabe que os excessos , de esquerda ou de direita , destroem mais do que constroem.

Quem acredita que o conservadorismo é uma trincheira contra o mundo moderno entendeu tudo ao contrário. Ser conservador é preservar aquilo que merece ser preservado, não cristalizar o que está morto. É recusar modas passageiras, mas também recusar fanatismos. O populismo, com a sua aversão ao debate racional e à complexidade, não é um aliado natural do conservadorismo ; é a sua negação.

Se o CDS-PP e a Juventude Popular quiserem ter futuro, terão de reencontrar esse caminho. Não é através da gritaria populista que se defende uma visão sólida da sociedade. É com estudo, coerência e coragem moral. Sem isso, não teremos um conservadorismo rejuvenescido ; teremos apenas a sua caricatura.