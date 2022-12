A questão do controlo do Governo tem sido uma preocupação central da ciência política ao longo dos últimos séculos. A ideia liberal de “checks and balances” – fundamental no constitucionalismo dos EUA e presente em muitas outras tradições constitucionais sob a forma de separação de poderes – visa em primeiro lugar (ainda que não exclusivamente) limitar abusos por parte do poder executivo. De facto, tanto pela sua posição como pelo seu modo de funcionamento, tenderá a ser na maioria das circunstâncias o poder executivo aquele que maiores riscos acarreta para os direitos e liberdades dos cidadãos.

Daí que faça sentido dedicar especial atenção à problemática do controlo do Governo e, em particular no caso português, do insuficiente e inadequado controlo democrático do Governo, nomeadamente por via da Assembleia da República. A este respeito, vale a pena recuperar algumas reflexões desenvolvidas no capítulo “Controlo democrático do orçamento”, de que fui co-autor juntamente com Catarina Leão e que foi elaborado no âmbito do estudo Orçamento, economia e democracia, resultado de um projecto promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, coordenado por Abel Mateus e no qual participaram também Francesco Franco, José Tavares e Rita Calçada Pires.

No referido capítulo, recuperamos a classificação de Polsby para medir a influência das instituições legislativas na elaboração das políticas e nomeadamente o seu modelo de medição do grau de independência do poder legislativo face a influências externas. Um modelo que estabelece o contraste conceptual entre, por um lado, as legislaturas ditas de “arena” e, por outro, as legislaturas ditas “transformativas”. As legislaturas de tipologia arena são caracterizadas por uma elevada sujeição a outras instituições na tomada de decisão, com destaque naturalmente para o poder executivo. São consequentemente legislaturas mais focadas no debate e na exposição mediática. Em contraste, as legislaturas transformativas possuem uma ampla margem de independência, o que as leva a ter efectivos poderes de controlo sobre o Governo.

Enquanto as legislaturas de “arena” são controladas pela acção de organismos externos, como os partidos políticos, as legislaturas “transformativas” são no essencial reguladas internamente através de comités ou outras forma de organização autónoma. Assim, pode dizer-se que a principal diferença entre os dois tipos de legislatura é a sua independência (no caso das legislaturas “transformativas”) e dependência (no caso das legislaturas de “arena”) face a influências externas, com destaque para a influência do poder executivo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.