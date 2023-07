Uma pequena notícia corre o risco de ter passado despercebida nestes últimos dias de intensa actividade do até agora tão discreto Ministério da Cultura. Não falo das críticas à actuação dos deputados na comissão parlamentar de inquérito à TAP. Nem da recusa em apresentar as desculpas pedidas pelo presidente dessa mesma comissão. Nem dos conselhos do ministro ex-comentador aos comentadores sobre como se deve ou não comentar. Nem sequer da comparação dos deputados com personagens de cinema, depois de ele mesmo ter escolhido subir ao palco num concerto de Maria Bethânia como circunstância adequada para a condecorar (correndo o risco de alguém pensar, sabe-se lá, que também ele procura algum protagonismo “artístico”). Não falo tampouco de o Ministério da Cultura ter servido, nos últimos dias, de pronto-socorro de outras tutelas, porventura numa curiosa interpretação do nome do palácio onde se encontra instalado. Falo do anúncio feito pelo ministro da Cultura da implementação, ainda este ano, de um cheque-livro que permitirá a todos os que completam 18 anos em 2023 adquirir um livro à escolha, numa livraria “física”.

Ora, não sei quanto ao estimado leitor, mas eu estou desiludido. Estou desiludido, em primeiro lugar, porque ainda sou do tempo em que o PS dava mais importância aos livros. De quando os amigos de José Sócrates davam dinheiro uns aos outros para comprarem 14 livros – num dia! É verdade que, toldadas pela gratidão, estas pessoas gastaram o dinheiro todo em 14 exemplares do mesmo livro, por coincidência, de José Sócrates, mas era um princípio. Uma entrada no mundo da leitura, uma “experiência da escolha e compra de um livro”. E, já que esse ex-primeiro-ministro tem tantos amigos ainda neste governo, não imaginei que se perdesse assim, tão depressa, tão friamente, aquela paixão pela palavra impressa. Que se cortassem gastos nas terceiras pontes sobre o Tejo, nas tentativas de compra de órgãos de comunicação social e bancos privados, nas auto-estradas duplicadas, sim; não nos livros, essa extravagância.

Em segundo lugar, estou desiludido porque, quando primeiro se aventou a hipótese deste “cheque”, se falou num valor de 100 euros por cada jovem e, agora, já vamos num “voucher” para trocar por um só livro, de valor a divulgar “na sua altura”. Ora, em França, por exemplo, o governo atribui um passe de 500 euros a cada jovem para gastar nos bens culturais que entender. Bem sei que França é outro campeonato, mas convenhamos que, de 500 euros, para “um livro”, vai um banho de realidade bem gelado acerca do estado miserável a que chegámos, depois de anos de “convergência” com a Europa que, hoje, roçam a memória arqueológica.

