A agricultura está hoje em dia longe da ideia romantizada da casinha e da horta ao lado, da agricultura de subsistência que caracterizou o setor há alguns (bastantes) anos atrás. O setor não está sequer próximo da agricultura pós-revolução industrial, mais mecanizada e com recurso ao uso de fertilizantes químicos.

Hoje em dia, em vez de agricultura, já há quem lhe chame indústria agrícola. Porque é isso mesmo. Transformou-se. Deixou de ser apenas uma agricultura de subsistência para ser uma atividade económica sem a qual não conseguiríamos alimentar o mundo e a sua crescente população, com a quantidade e qualidade que exigimos.

Se me perguntarem se ainda há agricultura de subsistência, tenho que responder que sim. Há e muita. Mas não é rentável e, por isso mesmo, está encoberta com um manto de pobreza de quem a explora. Em que não paga mão-de-obra, não paga a terra e, nos anos piores, não paga sequer a semente que foi lançada à terra. Felizmente, esta agricultura é cada vez mais rara, mas continua a ser a que é romantizada nas zonas urbanas.

A agricultura começou a ser encarada de uma forma que, para ter capacidade de alimentar o mundo, tem de ser sustentável. E para isso, tem de ter escala. Ao entender isto, começaram, então, a surgir explorações profissionais, com tecnologia, conhecimento, foco nos resultados e modelos de negócio inovadores.

Desde então, o setor agrícola tem tido uma longa história de inovação e adoção contínua de novas tecnologias. O propósito da adoção destas tecnologias tem sido, em regra (de uma forma quase sempre conjunta), aumentar a produtividade (essencial para alimentar uma população mundial em crescimento), gerir risco (e não estar totalmente vulnerável a todas as intempéries e adversidades do meio) e melhorar a sustentabilidade ambiental, social e económica (imprescindíveis para a continuação e progresso da atividade).

A sustentabilidade ambiental e social tornou-se um pilar tão ou mais importante do que a sustentabilidade económica. Sem a sustentabilidade ambiental, não se garante a qualidade do ambiente, água, solo, temperatura essenciais para os anos vindouros. Sem a sustentabilidade social não se garante paz essencial a uma comunidade tranquila e satisfeita com o seu bem-estar. Sim, porque mesmo com toda a tecnologia continua a ser um setor que cria muitos empregos e necessita de muita mão de obra, mais e menos qualificada.

E como garantir alimentos a preços acessíveis para todos? Durante alguns anos, através de subsídios. Mas cada vez mais, através da tecnologia.

Tecnologias que usam a internet, tecnologias móveis, data analytics, tecnologia de precisão e tecnologia genética permitiram o desenvolvimento deste setor em todas as fases: desde precisão e recolha de dados (sensores localizados e remotos) a tecnologia de análise de dados, inteligência artificial, machine learning, modelos analíticos preditivos, segurança de dados e informação, blockchain, comunicação, enfim, tudo o que se utiliza em todos os outros setores e por vezes bastante mais.

Os agricultores sustentáveis já perceberam que a tecnologia é um passo fundamental para gerir o consumo eficiente de água, para diminuir o número de fertilizantes químicos, para diminuir os desperdícios e uso do solo e para automatizar tarefas demasiado exigentes ou pouco apetecíveis para braços humanos.

Como facilmente percebemos em conversas que vamos tendo e até em comentários e notícias, este é um setor que, talvez por preconceito, natureza ou simplesmente timidez não se mostra inovador como realmente é.

Não sobreviveríamos sem o que é produzido pela agricultura. Mesmo que ignorássemos o fator anterior, se a maioria de nós tivesse que escolher uma atividade económica mais sustentável ambiental e socialmente, sem dúvida preferiria a agricultura à maioria das outras atividades.

Se há falta de conhecimento generalizado sobre o próprio setor agrícola, diria que há. É um setor que produz, emprega, cria riqueza, e é social e ambientalmente responsável. Compete a cada um de nós informar-se, antes de formar opinião.